We wtorek o g. 9 maturzyści usiedli do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Potrwa on do g. 12.

Jest to jeden obowiązkowych testów, który trzeba napisać na co najmniej 30 proc., by zdać. Oznacza to, że niezbędne jest zdobycie co najmniej 15 z 50 punktów.

Arkusz CKE z matematyki podzielony jest na dwie zasadnicze części - tę z zadaniami otwartymi oraz z poleceniami do zadań otwartych.

Matura 2026, matematyka. Przeciek tuż po rozdaniu arkuszy. CKE reaguje

Trzy minuty po godzinie 9 w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tegorocznego arkusza z matematyki. Niektóre zostały zrobione "na kolanie", na innych kartka leży po prostu na ławce. "No dzisiaj to chyba rekord" - napisano w poście.

W poniedziałek na tym samym profilu opublikowano arkusze z języka polskiego. - W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - przekazał wówczas Interii dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

We wtorek rano Zakrzewski przyznaje, że nie zidentyfikowano jeszcze, w której szkole zostały zrobione zdjęcia - zarówno te na egzaminie z języka polskiego, jak i z matematyki. - Mamy 350 tysięcy zdających i jednostkowe przypadki się zdarzają - podkreśla.

Jak dodaje, materiał z egzaminu z matematyki pozostał do końca tajny - do g. 9 nie było żadnego przecieku.

Matura 2026, matematyka. Arkusz pojawił się w sieci

Według materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych jedno z zadań na tegorocznej maturze brzmi:

"Klient wpłacił do banku 10 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 6 proc. od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie - zgodnie z procentem składanym.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa:"

Matura 2026. Czego nie można wnieść na salę?

Na sali egzaminacyjnej całkowicie zabronione są urządzenia elektroniczne, takie jak telefony, smartwatche, słuchawki czy jakiekolwiek sprzęty umożliwiające komunikację lub dostęp do danych. Wszystkie muszą zostać wyłączone i pozostawione poza salą zgodnie z procedurami szkoły.

Niedozwolone są również długopisy ścieralne, ołówki, korektory oraz jakiekolwiek pomoce niewskazane w oficjalnym komunikacie. Każdy przedmiot niewymieniony na liście jest automatycznie traktowany jako zabroniony, a jego wniesienie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Zabrać na maturę trzeba dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

Drugim obowiązkowym elementem są czarne długopisy (minimum dwa), zgodne z wytycznymi CKE.

"Wydarzenia": Matury, czas start. Na rozgrzewkę język polski Polsat News