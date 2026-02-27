Spis treści: Matura 2026. Język polski podstawowy Matura 2026, język polski. Co nowego? Egzamin maturalny z języka polskiego 2026. Najczęstsze pułapki Matura 2026. AI z pomocą dla uczniów?

4 maja 2026 r., w pierwszym dniu matur, uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Zostały zatem nieco ponad dwa miesiące, które warto wykorzystać efektywnie - na naukę i powtórki. Na co zatem zwrócić uwagę?

Matura 2026. Język polski podstawowy

W pierwszej kolejności oczywiście trzeba skupić się na lekturach obowiązkowych.

- Na szczęście ich lista jest dość uszczuplona - podkreśla Ewa Kędzior, autorka profilu Polonistka Youtuberka. - Podczas pisania wypracowania ważne, by zrealizować dwie części polecenia, nie skupić się tylko na jednej, czyli warto kilkukrotnie przeczytać polecenie i pomyśleć, o co właściwie nas pytają.

Polonistka zwraca uwagę, że spore straty punktowe często przynosi uczniom pisanie notatki syntetyzującej. - Niestety, czytanie dwóch tekstów, ich analiza i zestawienie bywają dla uczniów bardzo trudne. Jak nad tym pracować? Analizować dotychczasowe arkusze, próbować pisać, sprawdzać z kryteriami oceny, po czym próbować z kolejnym - radzi.

Maturzyści powinni przygotować się przede wszystkim z treści i problematyki lektur obowiązkowych, nurtów filozoficznych, konwencji literackich oraz światopoglądu poszczególnych epok - radzi z kolei Katarzyna Włodkowska.

Polonistka wskazuje także na inne zadania: - Warto również ćwiczyć rozwiązywanie testów historycznoliterackich, w których pojawiają się pytania o lektury, wiersze, światopogląd epok i teksty ikoniczne (plakaty, obrazy).

Matura 2026, język polski. Co nowego?

Ten rok przyniesie pewną zmianę w arkuszu z języka polskiego, która może ucieszyć maturzystów. Będą oni mieli większą swobodę w pisaniu wypracowania.

- W nowej formule większy nacisk postawiony jest na samodzielne myślenie i interpretację, tematy są często bardziej problemowe, mniej "szkolne", uczniowie mają większą swobodę w doborze argumentów i kontekstów - wyjaśnia Anna Goyke, nauczycielka i korepetytorka.

Swoboda ma jednak pewne granice. - Nadal trzeba odwołać się do lektur obowiązkowych i spełnić kryteria formalne.

Jak zauważa polonistka, uczniów mogą zaskoczyć bardziej otwarte tematy, brak "gotowych schematów" jak w starych arkuszach. - Czyli mniej odtwarzania, więcej myślenia - podsumowuje.

- To co się zmieniło, to traktowanie w pracy kontekstów - teraz trzeba zadbać o ich funkcjonalność. Nie mogą jedynie powtórzyć tego, o czym już napisaliśmy, muszą wprowadzić jakieś inne spojrzenie, poszerzyć argumentację. Myślę, że to może być trudne dla wielu maturzystów - wyjaśnia z kolei Ewa Kędzior.

Korepetytorka zwraca uwagę, że w wypracowaniu uczeń może odwołać się także do jednej z lektur usuniętych z listy. - To spory bałagan, dlatego dobrze, że lista wszystkich tekstów, do których można się odwołać, znajduje się na początku arkusza.

Na tegorocznych maturzystów wpływu nie mają za to zmiany zasad ortograficznych, które wprowadzono w styczniu tego roku (m.in. łączna pisownia "nie" z imiesłowami odmiennymi, zmiany w wielkich literach i nazwach mieszkańców). Okres przejściowy ma obowiązywać do 2030 roku. - Mogą pisać zgodnie z zasadami starymi albo nowymi, byle konsekwentnie - przypomina polonistka.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2026. Najczęstsze pułapki

Jedną z najczęstszych pułapek podczas egzaminu z języka polskiego jest niezrozumienie polecenia.

- Uczniowie piszą "na temat ogólny", zamiast odpowiedzieć dokładnie na pytanie z arkusza. Trzeba ćwiczyć analizę polecenia, a także słów kluczowych polecenia "rozważ", "udowodnij", "porównaj" - podkreśla Anna Goyke.

Innym błędem jest streszczanie zamiast argumentowania. - W wypracowaniu liczy się myślenie i interpretacja, nie opowiadanie treści lektury - zauważa.

Uczniowie muszą także znać ich kontekst, problematykę, motywy i umieć je wykorzystać.

Korepetytorka wymienia jeszcze jeden częsty błąd - chaos w kompozycji. - Egzaminatorzy bardzo zwracają uwagę na: tezę, logiczne akapity, podsumowanie - ostrzega.

Matura 2026. AI z pomocą dla uczniów?

Według Anny Goyke wspieranie się podczas nauki do matury dużymi modelami językowymi (np. ChatGPT) może uczniom pomóc, ale pod pewnymi warunkami - wtedy, gdy służy do powtórek (np. streszczenie lektury), pomaga zrozumieć kontekst historyczny czy generuje przykładowe tezy. - Najbezpieczniejsze podejście: używać AI jako trenera, nie jako zastępcy własnego myślenia.

Przez cały czas pamiętać trzeba jednak o omylności takich narzędzi. - Uczeń jednak musi być świadomy, że wciąż AI potrafi bardzo przekonująco wymyślić nową scenę z "Lalki", która nigdy nie miała miejsca, albo przypisać cytat nieodpowiedniemu bohaterowi - ostrzega Ewa Kędzior. - Użycie takiej fałszywej informacji na maturze to prosty sposób na błąd rzeczowy lub nawet kardynalny.

Jak zauważa, na rynku pojawiają się nowe narzędzia, które łączą w sobie możliwości AI z przygotowanym przez specjalistę materiałem edukacyjnym. - W takim zestawie korzystanie z dobrodziejstw technologii jest dużo bezpieczniejsze i może przynieść fantastyczne efekty. Zwykły Chat GPT może pomagać, asystować, ale wciąż nie może (i nie powinien) być wyrocznią.

Katarzyna Włodkowska poleca z kolei konkretne narzędzie do nauki przed maturą - Notebook LM, który pracuje na podstawie załączonych danych. - Jeżeli więc wrzucimy do narzędzia treści zaczerpnięte ze strony Centralnej Komisji Edukacyjnej lub innych rzetelnych źródeł, możemy liczyć na poprawne merytorycznie wsparcie - wyjaśnia.

