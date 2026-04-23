Spis treści: Matura 2026. Zmiany w ortografii Matura ustna z języka polskiego 2026 - zmiany w pytaniach jawnych Matura 2026. Zmiany w liście lektur Matura podstawowa z polskiego 2026 - większa swoboda na wypracowaniu Matura z angielskiego 2026 - zmiany w egzaminie pisemnym

Matura 2026 ze zmianami. Poniżej pełna lista tegorocznych nowości.

Matura 2026. Zmiany w ortografii

W 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła szereg zmian w zasadach ortografii. Dotyczą one między innymi zapisu wielką literą nazw mieszkańców miast czy łącznej pisowni nie z imiesłowami odmiennymi.

Choć wiele z nich zdaniem Rady jest wynikiem naturalnej ewolucji języka i ma za zadanie uprościć zasady jego pisowni, nowych zasad jest całkiem sporo. Czy tegoroczni maturzyści powinni opanować je przed maturą?

CKE w swoim komunikacie poinformowała, że tegoroczne zmiany w ortografii nie są wymagane na egzaminie maturalnym. W okresie przejściowym, czyli do 2030 roku, maturzyści mogą posługiwać się zarówno starymi, jak i nowymi zasadami pisowni.

Matura ustna z języka polskiego 2026 - zmiany w pytaniach jawnych

Egzamin ustny z języka polskiego składa się z dwóch pytań. Pierwsze pytanie pochodzi z listy tzw. pytań jawnych, które są publikowane przez CKE z dużym wyprzedzeniem.

Dzięki temu maturzyści mogą opracować je przed egzaminem.

W 2025 roku została opublikowana lista pytań jawnych, która ma obowiązywać na maturze w 2026, 2027 i 2028 roku. Niestety jest ona dłuższa niż ta obowiązująca w zeszłym roku na maturze.

Matura 2026. Zmiany w liście lektur

Zmianom uległa także lista lektur. Na maturze w 2026 roku w nowej formule obowiązuje krótsza lista lektur z podstawy programowej.

W porównaniu z listą lektur sprzed trzech lat została ona sporo odchudzona. Na liście obowiązkowych lektur na poziomie podstawowym nie ma między innymi "Odprawy posłów greckich", "Romeo i Julii" czy "Kazań sejmowych". Niektóre utwory zostały przeniesione na listę lektur dodatkowych lub na poziom rozszerzony.

Lista lektur obowiązuje uczniów zarówno na maturze pisemnej z języka polskiego, jak i ustnej. Pełen wykaz pozycji zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego publikowaliśmy na łamach portalu Interia Wydarzenia. Uczniowie powinni opanować ich treść i problematykę oraz wykazać się umiejętnością poprawnego umiejscowienia w epoce literackiej.

Matura podstawowa z polskiego 2026 - większa swoboda na wypracowaniu

Na pisemnej maturze z języka polskiego uległy zmianom kryteria oceniania wypracowania. Co to oznacza dla uczniów? Jak wyjaśnia Anna Goyke, nauczycielka i korepetytorka na łamach Interii - uczniowie zyskują większą swobodę.

Tematy wypracowań będą bardziej problemowe, dzięki czemu maturzyści mogą swobodniej dobierać argumenty i konteksty.

Choć klucz interpretacyjny jest nieco rozluźniony, uczniów dalej obowiązuje odwołanie się do lektur obowiązkowych i kryteria formalne wypowiedzi pisemnej.

Matura z angielskiego 2026 - zmiany w egzaminie pisemnym

Na egzaminie z języka angielskiego maturzyści również mogą spodziewać się większej liczby pytań otwartych niż kilka lat temu. Pozwala to sprawdzić realne umiejętności językowe, niwelując losowe strzały.

Na maturze pisemnej na poziomie podstawowym maturzyści powinni wykazać się umiejętnością posługiwania się takimi zagadnieniami z gramatyki jak: Present Simple, Continuous i Perfect, Past Simple i Continuous oraz Future Simple/ be going to.

Ponadto wśród pewniaków wymienianych przez autorkę blogu Angielski Gryzie na maturze uczniowie mogą spodziewać się: czasowników modalnych, konstrukcji z użyciem "too" i "enough" czy stopniowanie przymiotników.

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, a uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 60 punktów, z czego 12 z nich pochodzi z wypracowania pisemnego. Aby zdać maturę, muszą uzyskać 30 proc., czyli 18 punktów.

Więcej informacji w naszym raporcie specjalnym matura 2026.

Co jest błędem, a co nie, czyli o zmianach w ortografii przed maturami Polsat News