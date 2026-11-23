Spis treści: Matura 2027. Egzaminy próbne w grudniu Trzy nowości na maturze 2027. W styczniu pojawią się próbne arkusze Matura 2027. Harmonogram egzaminów

Matura 2027. Egzaminy próbne w grudniu

Centralna Komisja Egzaminacyjna zorganizuje matury próbne z języka polskiego oraz matematyki zaraz przed świętami. Uczniowie będą mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy 17 grudnia (język polski) oraz 18 grudnia (matematyka). W obu przypadkach egzaminy zostaną przeprowadzone o godzinie 9:00.

Warto wiedzieć, że oprócz CKE egzaminy próbne są organizowane także przez poszczególne wydawnictwa edukacyjne. Przykładowo, w dniach 17-20 listopada odbyła się matura próbna z Operonem.

Trzy nowości na maturze 2027. W styczniu pojawią się próbne arkusze

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma w planach również organizację trzech nowych testów w terminie od 11 do 13 stycznia 2027 roku. Mowa tutaj o biznesie i zarządzaniu, historii tańca oraz języku łacińskim.

W 2027 roku matura z wyżej wymienionych przedmiotów odbędzie się po raz pierwszy. Dzięki styczniowym maturom próbnym uczniowie będą mogli przećwiczyć formuły nowych egzaminów.

Matura 2027. Harmonogram egzaminów

Właściwe matury w 2027 odbędą się, jak co roku, w maju. Konkretne terminy znajdziemy w komunikacie dyrektora CKE z 20 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z jego treścią, obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym będą miały miejsce:

we wtorek 4 maja - matura z języka polskiego;

w środę 5 maja - matura z matematyki;

w czwartek 6 maja - matura z języka obcego nowożytnego.

Część ustna egzaminu z języka polskiego odbędzie się w terminach: 7-8, 10-13, 17-22, 24-26 oraz 28 i 29 maja. Matura ustna z języka obcego będzie przeprowadzana od 6 do 31 maja (z wyjątkiem 9 maja, 16 maja, 23 maja, 27 maja oraz 30 maja).

Egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym odbędą się od 7 do 24 maja.

Oprócz majowego terminu głównego, przewidziano również termin dodatkowy w czerwcu oraz termin poprawkowy w sierpniu.



