Incydenty na maturze z języka polskiego. CKE wyciąga poważne konsekwencje

Oprac.: Anna Nicz, Karolina Głodowska

Kilkunastu tegorocznym maturzystom Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła maturę 2026 z języka polskiego - potwierdziła Interia. To reakcja na złamanie regulaminu - wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu.

Matura 2026 z języka polskiego - CKE wyciąga konsekwencje po wyciekach

Kilkunastu uczniów z całego kraju ma unieważniony egzamin maturalny z języka polskiego z powodu złamania regulaminu - chodzi o wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną - usłyszała Interia od dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego.

To szacunki na podstawie 95 proc. protokołów, które otrzymał dyrektor CKE.

Robert Zakrzewski przekazał Interii, że nie spodziewa się, że liczba ta wzrośnie.

Zakrzewski nie podał, z jakich miast ani z jakich szkół są ci uczniowie ze względu na ryzyko stygmatyzacji.

Wniesienie telefonu lub jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych na maturę jest surowo zabronione.

Unieważnienie egzaminu oznacza, że następny raz do testu z danego przedmiotu uczeń będzie mógł przystąpić dopiero za rok.

Matura z języka polskiego - w trakcie egzaminu wyciekły zdjęcia

Informację o tym, że do sieci wyciekły zdjęcia arkusza CKE Interia potwierdziła w poniedziałek jeszcze w trakcie trwania egzaminu z języka polskiego.

Warto podkreślić, że do wycieków nie doszło przed rozpoczęciem matury 2026, ale niedługo po tym, jak uczniowie rozpoczęli zmagania z zadaniami egzaminacyjnymi.

Na udostępnianych w sieci zdjęciach widać było m.in. tematy wypracowań maturalnych.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - przekazał Robert Zakrzewski.

Matura 2026 z matematyki - wyciek zdjęć arkuszy CKE

Także we wtorek podczas egzaminu z matematyki doszło do wycieku zdjęć arkusza CKE.

Zakrzewski przyznał w rozmowie z Interią, że nie zidentyfikowano jeszcze, w której szkole zostały zrobione zdjęcia.

Jak dodał dyrektor CKE, materiał z egzaminu z matematyki pozostał do końca tajny - do godz. 9 nie było żadnego przecieku. Matura 2026 z matematyki kończy się o godz. 12.

