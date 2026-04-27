Harmonogram matury 2026. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii
Kiedy i gdzie szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi po egzaminach maturalnych? W Interii. Na naszych stronach maturzyści odnajdą zarówno arkusze CKE, jak i rozwiązania opracowane przez naszych ekspertów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.
Już 4 maja rozpoczyna się maturalny maraton. Abiturienci zainaugurują maturę 2026 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, potem czekać będzie ich "walka" z arkuszami CKE z matematyki i języka nowożytnego - dla większości będzie to język angielski.
Gdzie bezpośrednio po egzaminach szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi do poszczególnych zadań? W Interii.
Nad publikacją arkuszy i rozwiązań czuwać będzie zespół ekspertów z poszczególnych przedmiotów.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z informacjami o egzaminach i godzinach publikacji arkuszy i rozwiązań w Interii.
Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
4 maja
- język polski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 240 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
5 maja
- matematyka, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
6 maja
- język angielski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 120 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
Matura 2026 - egzaminy na poziomie rozszerzonym
7 maja
- język angielski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 150 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
- historia muzyki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.
8 maja
- biologia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
- filozofia, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.
11 maja
- matematyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- język rosyjski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
12 maja
- wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- język niemiecki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?
13 maja
- chemia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- historia sztuki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.
14 maja
- informatyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii o godz. 14.
- język ukraiński, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
15 maja
- geografia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
18 maja
- historia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- język francuski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
19 maja
- fizyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- język hiszpański, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
20 maja
- język polski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
- język włoski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.
Egzaminy maturalne 2026 - kiedy wyniki CKE?
Prócz części pisemnej egzaminu maturalnego 2026 abiturienci przystąpią także do testów ustnych, które odbywać będą się od 8 do 30 maja. Szczegółowe harmonogramy dla absolwentów przygotowują szkoły wraz z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych.
Główny termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego zaplanowano na 8 lipca 2026 roku.
W przypadku matury 2026 w terminie poprawkowym ogłoszenie rezultatów zaplanowano na 11 września 2026 roku.
