Spis treści: Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii Matura 2026 - egzaminy na poziomie rozszerzonym Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii? Egzaminy maturalne 2026 - kiedy wyniki CKE?

Już 4 maja rozpoczyna się maturalny maraton. Abiturienci zainaugurują maturę 2026 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, potem czekać będzie ich "walka" z arkuszami CKE z matematyki i języka nowożytnego - dla większości będzie to język angielski.

Gdzie bezpośrednio po egzaminach szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi do poszczególnych zadań? W Interii.

Nad publikacją arkuszy i rozwiązań czuwać będzie zespół ekspertów z poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z informacjami o egzaminach i godzinach publikacji arkuszy i rozwiązań w Interii.

Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

4 maja

język polski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 240 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

5 maja

matematyka, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

6 maja

język angielski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 120 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

Matura 2026 - egzaminy na poziomie rozszerzonym

7 maja

język angielski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 150 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

historia muzyki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.

8 maja

biologia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

filozofia, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

11 maja

matematyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język rosyjski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

12 maja

wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język niemiecki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?

13 maja

chemia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

historia sztuki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

14 maja

informatyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii o godz. 14.

język ukraiński, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

15 maja

geografia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

18 maja

historia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język francuski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

19 maja

fizyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język hiszpański, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

20 maja

język polski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język włoski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Egzaminy maturalne 2026 - kiedy wyniki CKE?

Prócz części pisemnej egzaminu maturalnego 2026 abiturienci przystąpią także do testów ustnych, które odbywać będą się od 8 do 30 maja. Szczegółowe harmonogramy dla absolwentów przygotowują szkoły wraz z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych.

Główny termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego zaplanowano na 8 lipca 2026 roku.

W przypadku matury 2026 w terminie poprawkowym ogłoszenie rezultatów zaplanowano na 11 września 2026 roku.

Możliwy zamach na Trumpa. Politolog zwraca uwagę na jeden szczegół Polsat News Polsat News