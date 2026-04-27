Matura

Harmonogram matury 2026. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii

Karolina Głodowska

Kiedy i gdzie szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi po egzaminach maturalnych? W Interii. Na naszych stronach maturzyści odnajdą zarówno arkusze CKE, jak i rozwiązania opracowane przez naszych ekspertów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.

Egzamin maturalny
Harmonogram matury 2026 - kiedy egzaminy i arkusze CKE?Krzysztof ZatyckiAgencja FORUM

Spis treści:

  1. Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
  2. Matura 2026 - egzaminy na poziomie rozszerzonym
  3. Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?
  4. Egzaminy maturalne 2026 - kiedy wyniki CKE?

Już 4 maja rozpoczyna się maturalny maraton. Abiturienci zainaugurują maturę 2026 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, potem czekać będzie ich "walka" z arkuszami CKE z matematyki i języka nowożytnego - dla większości będzie to język angielski.

Nad publikacją arkuszy i rozwiązań czuwać będzie zespół ekspertów z poszczególnych przedmiotów.

Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

4 maja

  • język polski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 240 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

5 maja

  • matematyka, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

6 maja

  • język angielski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 120 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

Matura 2026 - egzaminy na poziomie rozszerzonym

7 maja

  • język angielski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 150 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
  • historia muzyki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.

8 maja

  • biologia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
  • filozofia, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

11 maja

  • matematyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język rosyjski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

12 maja

  • wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język niemiecki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?

13 maja

  • chemia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • historia sztuki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

14 maja

  • informatyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii o godz. 14.
  • język ukraiński, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

15 maja

  • geografia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

18 maja

  • historia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język francuski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

19 maja

  • fizyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język hiszpański, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

20 maja

  • język polski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język włoski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Egzaminy maturalne 2026 - kiedy wyniki CKE?

Prócz części pisemnej egzaminu maturalnego 2026 abiturienci przystąpią także do testów ustnych, które odbywać będą się od 8 do 30 maja. Szczegółowe harmonogramy dla absolwentów przygotowują szkoły wraz z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych.

Główny termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego zaplanowano na 8 lipca 2026 roku.

W przypadku matury 2026 w terminie poprawkowym ogłoszenie rezultatów zaplanowano na 11 września 2026 roku.

Wszystkie niezbędne informacje o tegorocznym egzaminie dojrzałości w specjalnym raporcie Interii Matura 2026

