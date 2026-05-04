W poniedziałek o g. 9 rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Abiturienci piszą test z języka polskiego.

- W tym roku nie doszło do wycieku arkuszy przed g. 9 - przekazał Interii dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr hab. Robert Zakrzewski.

Nie znaczy to jednak, że obeszło się bez incydentów.

Matura 2026. Zdjęcia arkusza z języka polskiego w sieci

Po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego na platformach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Widać na nich m.in. tematy wypracowań.

CKE zna sprawę i będzie analizować poszczególne przypadki.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - przekazał Robert Zakrzewski. Jak doprecyzował, nie wydarzy się to w poniedziałek po południu, gdyż na analizę i napisanie wniosku potrzeba więcej czasu.

Zgodnie ze zdjęciami arkusza, które wyciekły do sieci, na egzaminie pojawiły się tematy:

Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

Matura 2026 - czego nie można wnieść na salę?

Pojawienie się zdjęć arkuszy może oznaczać, że na salę egzaminacyjną wniesiono telefon komórkowy, co jest niezgodne z regulaminem.

Na sali egzaminacyjnej całkowicie zabronione są urządzenia elektroniczne, takie jak telefony, smartwatche, słuchawki czy jakiekolwiek sprzęty umożliwiające komunikację lub dostęp do danych. Wszystkie muszą zostać wyłączone i pozostawione poza salą zgodnie z procedurami szkoły.

Niedozwolone są również długopisy ścieralne, ołówki, korektory oraz jakiekolwiek pomoce niewskazane w oficjalnym komunikacie. Każdy przedmiot niewymieniony na liście jest automatycznie traktowany jako zabroniony, a jego wniesienie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Zabrać na maturę trzeba dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

Drugim obowiązkowym elementem są czarne długopisy (minimum dwa), zgodne z wytycznymi CKE. W 2026 roku wszystkie rysunki również muszą być wykonane długopisem, ołówki są niedozwolone. Każdy zdający musi także korzystać wyłącznie z przyborów wskazanych w oficjalnym wykazie.

Matura 2026. Co można ze sobą zabrać?

Oprócz rzeczy obowiązkowych, każdy przedmiot ma własną listę dozwolonych przyborów, określoną w oficjalnym komunikacie CKE. Część z nich zapewnia szkoła, a niektóre mogą przynieść sami maturzyści.

Na przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia, fizyka czy geografia, dodatkowo wymagana jest linijka. Na biologię, matematyką i geografię można wnieść kalkulator prosty, a na chemię i fizykę kalkulator naukowy. Dodatkowo biologia, chemia i fizyka wymagają posiadania wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Na maturę z geografii, historii i historii sztuki można przyjść z własną lupą, choć nie jest to obowiązkowe. Na matematyce konieczny będzie cyrkiel.

Przedmioty językowe wiążą się z koniecznością korzystania ze słowników, te jednak zapewnić musi szkoła. Podobnie jest z odtwarzaczem płyt CD wraz z bateriami i słuchawkami.

