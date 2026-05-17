Czas na maturę z historii w rozszerzeniu. Rusza kolejna tura egzaminów
Czas na trzeci tydzień matury 2026. W poniedziałek o godz. 9 rozpocznie się egzamin z historii na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie testu maturzyści będą mieć 180 minut. Arkusz CKE i rozwiązania do sprawdzenia w Interii - poniżej szczegóły.
Seria egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym już za tegorocznymi maturzystami - czas na trzeci tydzień testów pisemnych.
Na pierwszy ogień historia w rozszerzeniu - matura z tego przedmiotu rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9 i potrwa 180 minut.
Matura 2026 z historii na poziomie rozszerzonym - jak wygląda arkusz CKE?
W arkuszu CKE matury 2026 z historii na poziomie rozszerzonym znajdą się zadania otwarte i zamknięte. Maturzyści wypełnić będą musieli zadania z lukami, na dobieranie czy wybrać prawidłowe odpowiedzi spośród podanych. Na podstawie opisów rozstrzygnąć będą musieli także dane zagadnienia oraz uzasadnić swój wybór w kilkuzdaniowej odpowiedzi.
Zadania dotyczyć mogą fragmentów tekstów źródłowych, wierszy, obrazów, grafik, dzieł sztuki, ilustracji budowli, historycznych map czy opisów i archiwalnych dokumentów.
Do zdobycia jest 60 punktów.
W ostatnim zadaniu maturzysta będzie miał do wyboru jeden z trzech tematów do opracowania w formie eseju. Wypowiedź pisemna liczyć musi co najmniej 300 wyrazów.
Do zdobycia za przygotowanie wypracowania jest 15 punktów.
Historia na maturze 2026 - arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Egzamin z historii zakończy się w poniedziałek o godz. 12.
Z kolei tuż o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE, a także odpowiedzi do zadań, które opracują nasi eksperci.
Oficjalne wyniki CKE opublikuje 8 lipca. Średni wynik z matury 2025 z historii wyniósł 45 proc.
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".
