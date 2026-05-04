W poniedziałek o godz. 13 zakończyła się matura 2026. Ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Test trwał 240 minut.

Uczniowie podzielili się z Interią swoimi pierwszymi wrażeniami.

Matura 2026, język polski, poziom podstawowy. Pierwsze reakcje

Katarzyna z Lublina wyszła z matury jako pierwsza w swojej szkole. Wybrała pierwszy temat rozprawki, czyli "Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość". Odwołała się między innymi do "Lalki" Bolesława Prusa i "Chłopów" Władysława Reymonta.

Podkreśla, że nie jest zestresowana, przygotowała się całkiem dobrze. - Zrobiłam tyle, ile mogłam, napisałam na tyle, na ile potrafię.

- Przy każdej maturze są informacje o przeciekach, zwykle są to ludzie, którzy próbują wyciągnąć pieniądze. Nie zwracałam na to większej uwagi - opowiada.

Większość zadań wydała jej się prosta, na tyle związana z podstawowymi informacjami z lektur, że powinno pójść bardzo dobrze. - Jedyne, czym się martwię, to egzamin z rozszerzonej matematyki - mówi. - Może zrobię dziś jeden arkusz z matematyki, ale poza tym zamierzam dziś obejrzeć jakiś film, może pograć w Minecrafta. Na pewno zrobię coś dla siebie - dodaje.

Matura z języka polskiego. "Egzamin czasochłonny"

Hubert uczy się w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym.

Choć tak jak Kasia był jednym z pierwszych uczniów, którzy napisali egzamin, przyznaje, że według niego był on czasochłonny. - Stresowałem się nim bardziej niż przedmiotami, które rozszerzam, bo jednak jest to trochę dla mnie cięższe, ale nie uważam, że poszło mi źle - mówi.

Jak zauważa, tematy wypracowań, które znalazły się na arkuszu były dla niego "bardzo nijakie". - Trudno było dobrać lektury. Wybrałem temat dotyczący postrzegania nas przez innych. Jako przykłady odwołałem się do "Lalki" i historii Hioba - opowiada.

- Uważam, że była to bardzo sprawdzająca wiedzę matura - mówi Hubert. Zwraca uwagę na jedno z zadań, którego tematem było porównanie nośników cyfrowych z papierem. - Widać, że CKE lubi tematy techniczne.

- Nie uważam, że na egzaminie pojawiły się dziwne, głupie czy abstrakcyjne pytania - podsumowuje.

Z arkuszem poradziła sobie także Oliwia. - Bardzo trudny nie był. Na pewno łatwiejszy niż próbny - relacjonuje.

Najbardziej stresujące były dla niej zadania zamknięte.

Pytana o tematy wypracowania mówi: - Oba były świetne, oba pod "Lalkę", więc super.

Oliwia wybrała ten dotyczący wpływu pracy na człowieka. Oprócz "Lalki" odwołała się także do "Dżumy" i "Dziadów".

