Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkunastu osobom maturę 2026 z matematyki na poziomie podstawowym - potwierdził Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE. Uczniowie wnieśli na salę egzaminacyjną telefony.

We wtorek informowaliśmy o podobnej sytuacji, tym razem podczas matury z języka polskiego. Ten egzamin również ma unieważniony kilkunastu uczniów z całego kraju.

Jak informował wówczas Zakrzewski, to szacunki na podstawie 95 proc. protokołów, które otrzymał dyrektor CKE. Nie podał, z jakich miast ani z jakich szkół są ci uczniowie ze względu na ryzyko stygmatyzacji.

Incydenty na maturze z matematyki. CKE unieważnia egzamin

Unieważnienie egzaminu maturalnego oznacza, że następny raz do testu z danego przedmiotu uczeń będzie mógł przystąpić dopiero za rok.

Wniesienie telefonu lub jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych na maturę jest surowo zabronione.

Zarówno w poniedziałek, podczas matury z języka polskiego, jak i we wtorek, w czasie egzaminu z matematyki, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy CKE.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa sprawy będą kierowane do prokuratury - przekazał w poniedziałek Robert Zakrzewski.

Jak dodał dyrektor CKE, materiał z egzaminu z matematyki pozostał do końca tajny - do godz. 9 nie było żadnego przecieku.

Matura 2026 z matematyki skończyła się o g. 12.

