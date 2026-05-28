W skrócie Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył nowe zawiadomienia do prokuratury w sprawie ujawnienia zdjęć arkuszy maturalnych w internecie z kilku przedmiotów.

Zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych zostały opublikowane na portalu X po rozpoczęciu egzaminów, a za wniesienie telefonu kilku osobom unieważniono maturę z języka polskiego i matematyki.

Unieważnienie matury w 2025 roku dotyczyło głównie naruszeń związanych z telefonem i ściąganiem.

Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, złożone zawiadomienia dotyczą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych.

Matura 2026. Zawiadomienie do prokuratury, wyciekły arkusze CKE

Zakrzewski wyjaśnił, że zdjęcia arkuszy po rozpoczęciu egzaminów z tych przedmiotów zostały opublikowane na portalu X. Dotyczy to arkuszy z: biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.

Wcześniej dyrektor CKE złożył zawiadomienia do warszawskiej prokuratury w związku z opublikowaniem na portalu X zdjęć arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz arkusza egzaminacyjnego z chemii.

Zakrzewski przekazał wówczas także, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki.

Telefon na sali egzaminacyjnej. MEN zapowiada zmiany

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin, może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Od 2025 roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

W rozmowie z Interią Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie wykluczyła, że w przyszłości w celu zabezpieczenia przebiegu egzaminów będą analizowane dodatkowe rozwiązania techniczne, w tym np. systemy wykrywania urządzeń elektronicznych.

- Tego typu rozwiązania wymagają jednak bardzo dokładnej oceny, nie tylko organizacyjnej i finansowej, ale również prawnej oraz społecznej. Egzamin maturalny musi być jednocześnie bezpieczny, uczciwy i przeprowadzany z poszanowaniem godności oraz komfortu uczniów i nauczycieli. Dlatego wszelkie ewentualne zmiany muszą być dobrze przygotowane i proporcjonalne do realnych zagrożeń - dodała.

Rzeczniczka MEN oceniła, że dotychczasowe przypadki wniesienia na sale egzaminacyjne "wynikały z naruszenia zasad przez konkretnych zdających, a nie z systemowej luki".

Unieważnienie matury. Jakie są najczęstsze powody?

W 2025 roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu.

Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Matury w tym roku rozpoczęły się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych zakończyła się 21 maja, a ustnych potrwa do 30 maja. Egzaminy w tej sesji zdaje 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi do egzaminów przystępują abiturienci z wcześniejszych roczników.





