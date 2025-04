Szkoła w Chmurze to największy organizator edukacji domowej w Polsce. To też, jak czytamy, "ruch społeczny promujący alternatywny model nauki". "Uczniowie wykorzystują czas na realizację swoich pasji, ucząc się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie".

Alternatywnie wyglądać będzie też u nich egzamin maturalny . Uczniowie nie napiszą go na sali gimnastycznej. W Warszawie na czas majowych egzaminów powstanie "miasteczko maturalne" . Tam egzamin dojrzałości napisze 5 tys. uczniów .

- Skala może robić wrażenie. Jednak nie liczba maturzystów ma znaczenie, a stworzenie idealnych warunków dla każdego, kto chce decydować o swojej edukacji i przyszłości. W Szkole w Chmurze to uczeń jest najważniejszy i zapewnienie mu najlepszych możliwych warunków do napisania egzaminów - podkreśla Anna Gliszczyńska, dyrektorka Szkoły w Chmurze.

- W tym roku przy przewidywanej łącznej szczytowej liczbie maturzystów na poziomie 5 tysięcy stawiamy nie dwa (jak w roku ubiegłym - przyp. red.), a pięć osobnych budynków z salami egzaminacyjnymi o różnej wielkości . Do tego osobne dwa piętrowe budynki stanowiące zaplecze organizacyjne - mówi Interii Michał Cieśla, rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze.

"Miasteczko maturalne" zbudowane zostanie na boiskach treningowych oraz przedpolach trybuny wschodniej. Każdy z postawionych budynków tymczasowych będzie mieć klimatyzację , wyposażony też będzie w telebim i ekrany . Do tego nagłośnienie "znane z koncertów gwiazd muzyki".

- W czasie tegorocznych matur będziemy mieli cały wachlarz wielkości sal: od pojedynczych dla uczniów z afazją oraz innymi dysfunkcjami, kilku- i kilkudziesięcioosobowe dla uczniów z innymi potrzebami, kilkuset osobowe dla osób bez dostosowań. Największe sale egzaminacyjne będą mogły pomieścić w tym roku do 1020 uczniów . Podobnie jak przed rokiem będą wyznaczone sektory po kilkadziesiąt stolików i krzeseł - opowiada Cieśla.

Matura 2025 inna niż wszystkie. Indywidualne informatory i aplikacja do weryfikacji tożsamości

Maturzyści otrzymali informatory, w których szczegółowo opisane zostały wszystkie procedury. - Zawierają one także wskazówki dotyczące zachowania i poruszania się w obiektach egzaminacyjnych - mówi Michał Cieśla.

Każdy uczeń dostał też informację, przy którym wejściu się ustawić i do której z sal się kierować.

- Dodatkowo, we współpracy z inżynierami jednego z liderów technologicznych, opracowaliśmy specjalną aplikację , która usprawnia logistykę całego przedsięwzięcia, pozwalając na łatwą weryfikację tożsamości uczniów i ich kierowanie do odpowiedniego wejścia na podstawie wcześniej wygenerowanego kodu QR. Przy każdej z sal znajdować się będzie po kilka wejść z szatniami i miejscami weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości - dodaje nasz rozmówca.

Matura 2025. CKE: Warunki zbliżone do występujących w innych szkołach

O sprawę spytaliśmy też dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego . Podkreślił, że we wszystkich szkołach w Polsce, a więc i w Szkole w Chmurze, egzamin maturalny przeprowadza się na tych samych zasadach. Przekazał nam też, że za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły.

- Dyrektor jest też przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego danej szkoły i jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli wchodzących w skład zespołów nadzorujących. Takie szkolenie powinno uwzględniać warunki lokalowe danej szkoły - przekazał nam Robert Zakrzewski.

Dyrektor CKE tłumaczy, że w skład zespołu nadzorującego egzamin wchodzi co najmniej troje nauczycieli, a jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

Na koniec szef CKE zapewnia: - Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w I Liceum w Chmurze, oprócz wielkości sal egzaminacyjnych, będą miały warunki zbliżone do tych, które występują w innych szkołach.

Spór o wyniki maturzystów Szkoły w Chmurze. "Matura to nie najważniejszy dzień w życiu"

- Matura to nie jest najważniejszy dzień w życiu. To może być ważny dzień dla kogoś, kto planuje kontynuować naukę na wyższej uczelni w Polsce. Ale już dla naszych uczniów planujących studiowanie w USA nie ma aż takiego znaczenia. Wynik nie stanowi też o wartości naszych uczniów. To tylko informacja zwrotna o tym, na ile danego dnia nasza uczennica czy uczeń odnaleźli się w formule zaproponowanej przez CKE - komentuje Anna Gliszczyńska, dyrektorka Szkoły w Chmurze.