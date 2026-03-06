!criticalCSS &&
Matura

Próbna matura 2026 z języka angielskiego. Oficjalny arkusz CKE

Poniżej publikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z matury próbnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Do zdobycia maturzyści mają maksymalnie 60 punktów. Jakie polecenia znalazły się na teście? Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego - najpopularniejszego testu z języka nowożytnego wybieranego przez uczniów - trwa 120 minut.

Matura próbna 2026 z języka angielskiego składała się z zadań weryfikujących rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej.

Poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE ze wszystkimi poleceniami. Do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów.

Matura 2026. Próbny egzamin - język angielski. Arkusz CKE

W tym miejscu znajduje się transkrypcja nagrań.

Matura próbna 2026 z języka angielskiego. Wpis na blogu

Matura 2026 z języka angielskiego. Co znajdzie się w arkuszu CKE?

W standardowym arkuszu CKE znajdują się zadania zamknięte, półotwarte, a także polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej.

Zadania weryfikują, w jakim stopniu maturzysta zna środki językowe, słownictwo, gramatykę czy ortografię. Jak rozumie wypowiedzi, jak wyciąga z nich wnioski i jak na nie reaguje.

    W arkuszu CKE znajdą się także polecenia odnoszące się do wiedzy kulturowej, przetwarzania wypowiedzi i tworzenia krótkich tekstów na zadany temat.

    Aby zdać maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym należy uzyskać z niej 30 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

    Matura 2026. Kiedy egzamin główny z języka angielskiego?

    Matura 2026 z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 6 maja o godz. 9.

    Termin dodatkowy dla tych, którzy nie byli w stanie z niezależnych od siebie przyczyn przystąpić do testu w maju, wyznaczono na 3 czerwca (godz. 9).

    Matura poprawkowa odbędzie się 24 sierpnia.

    Wyniki z matur Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje natomiast 8 lipca.

    Wszystkie niezbędne informacje o egzaminach abiturienci znaleźć mogą w specjalnej zakładce Interii - Matura 2026.

