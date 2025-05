- Tak serio to uważam, że podstawowy polski to jest coś, co będzie bardzo łatwe i nie mam żadnego stresu. Siadam, piszę i postaram się jak najszybciej wyjść, żeby nie tracić za dużo czasu. W tym przypadku nawet nie ma sensu szukać przecieków, bo to są po prostu banały - komentował w rozmowie z reporterem Polsat News Łukaszem Dubaniewiczem.