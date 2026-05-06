Matura z języka angielskiego rozpoczęła się w środę 6 maja o godz. 9. Do tego egzaminu podeszło ponad 338 tys. zdających w całej Polsce.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie będą mieli 120 minut. Matura z angielskiego zakończyła się o godz. 11.

Poniżej publikujemy arkusze maturalne z języka angielskiego wraz ze wszystkimi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Przykładowe rozwiązanie naszej ekspertki:

Hi Kate,

Last week I visited a place which I hadn't been to since I was little. I went back to the local park in my Grandma's town. I wanted to see it as I was feeling nostalgic and curious about how it has changed. I missed my Grandma too.

When I arrived, I was very surprised because the park looked completely different. During my visit, I walked along new paths, saw a modern playground and a small café that didn't exist before.

I also met a man who used to work there. He told me about all the improvements made over the years, and added that he remembered me. What a surprise!

You should visit this place too. It's easy to get there: take bus 575 from the city centre and get off at the 'Central Park' stop in Koluszki town. The entrance to the park is right next to the stop.

Write back soon!

Best wishes,

XYZ

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz CKE?

W arkuszu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego maturzyści znajdują zdania weryfikujące konkretne umiejętności. Test składa się z zadań sprawdzających:

umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu,

rozumienie tekstów pisanych ,

znajomość środków językowych ,

zdolność przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Od 100 do 150 wyrazów na zadany temat.

Do zdobycia jest w sumie 60 punktów.

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak ją zdać?

Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku środowego egzaminu próg ten wynosi zatem 18 punktów.

Zdawalność matury 2025 z języka angielskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 93 proc. Średni wynik tego egzaminu to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Matura 2026, język angielski. Termin dodatkowy i poprawkowy

Termin dodatkowy egzaminu z języka angielskiego odbędzie się w środę 3 czerwca o godzinie 9. Z kolei wszystkie egzaminy poprawkowe w części pisemnej będą odbywać się 19 sierpnia o godzinie 9.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Matura 2026. Kiedy wyniki egzaminów?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 10 września.

