Matura próbna 2026 z języka polskiego. Oto arkusz CKE

Publikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z próbnej matury 2026 z języka polskiego. Do zdobycia maturzyści mieli maksymalnie 60 punktów. W arkuszu znalazły się rozmaite zadania, w tym wypracowanie. Poniżej publikujemy wszystkie pytania i polecenia.

Sala egzaminacyjna podczas matury
Matura próbna z języka polskiego 2026. Arkusz CKE

Próbna matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9. Egzamin trwa 240 minut.

Poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE, z którym zmierzyli się tegoroczni abiturienci.

Próbna matura 2026, język polski, poziom podstawowy - arkusz CKE

Strona tytułowa próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, zawierająca instrukcje dla zdającego, datę egzaminu, czas trwania, liczbę punktów możliwych do zdobycia oraz miejsca na wpisanie kodu i numeru PESEL.
Język polski - Testy (Strona 1)
Instrukcja dla zdającego egzamin, zawierająca siedem punktów dotyczących zasad wypełniania arkusza egzaminacyjnego, z wyróżnionym fioletowym logotypem egzaminu u góry i stopką z numerem strony oraz oznaczeniem dokumentu na dole.
Język polski - Testy (Strona 2)
Czarny napis na białym tle informujący, że zadania egzaminacyjne znajdują się na kolejnych stronach, z numerem strony na dole oraz drobnym oznaczeniem w lewym dolnym rogu.
Język polski - Testy (Strona 3)
Strona testu z języka polskiego zawierająca instrukcje oraz tekst do czytania autorstwa Michała Chruszczewskiego, zatytułowany 'Muza młodzież zrównoważona'; tekst omawia niuanse emocji i nastrojów oraz ich wpływ na przeżycia człowieka, skupiając się na...
Język polski - Testy (Strona 4)
Strona książki zawierająca blok tekstowy z tytułem „Pora na nudę” autorstwa Marcina Fabjańskiego, tekst wyjustowany, z wyróżnionym nagłówkiem „Tekst 2” na górze oraz przypisem i stopką redakcyjną na dole strony.
Język polski - Testy (Strona 5)
Fragment testu egzaminacyjnego z języka polskiego zawierający trzy zadania otwarte dotyczące analizy i interpretacji tekstów oraz wartościowania wypowiedzi – polecenia wymagają podania przyczyn nudy, określenia związku nudy z myśleniem oraz wyjaśnienia...
Język polski - Testy (Strona 6)
Dwie ramki z zadaniami egzaminacyjnymi z miejsca na odpowiedzi ucznia, utrzymane w odcieniach fioletu i bieli, obejmujące polecenia dotyczące analizy tekstów i argumentacji, bez widocznych ilustracji lub zdjęć osób.
Język polski - Testy (Strona 7)
Arkusz egzaminacyjny z zadaniem polegającym na napisaniu krótkiej notatki na temat wpływu nudy na człowieka, zawierający wyznaczone miejsce na odpowiedź oraz kolumnę przeznaczoną na wpisanie liczby wyrazów i ocenę wypowiedzi.
Język polski - Testy (Strona 8)
Smutna, przygarbiona postać z opuszczoną głową siedzi na prostym cokole, z boku ustawione pionowe łuki przypominające bramę; rzeźba wykonana z brązu umiejscowiona jest pod kamiennym murem.
Język polski - Testy (Strona 9)
Strona z arkusza egzaminacyjnego zawierająca fragment utworu literackiego „Tren IX” Jana Kochanowskiego oraz dwa zadania do wykonania: jedno polegające na uzupełnieniu tekstu odpowiednimi wyrazami z nawiasu, drugie wymagające odpowiedzi na pytanie doty...
Język polski - Testy (Strona 10)
Fragment arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego zawierający zadania dotyczące literatury; pierwsze polega na dopasowaniu cechy do epoki literackiej (barok, oświecenie), a drugie na wyjaśnieniu pojęcia mesjanizmu według Adama Mickiewicza; poniżej mi...
Język polski - Testy (Strona 11)

Matura próbna 2026 z języka polskiego - Potop i Wesele

Fragment arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego zawierający zadanie dotyczące analizy tekstu literackiego "Potop" Henryka Sienkiewicza, z cytowanym fragmentem rozmowy między postaciami oraz poleceniem dotyczącym wypowiedzi pisemnej na temat podaneg...
Język polski - Testy (Strona 12)
Kartka egzaminacyjna z poleceniem dotyczącym analizy postaci Andrzeja Kmicica z 'Potopu' Henryka Sienkiewicza, zawierająca miejsce na rozstrzygnięcie oraz dwa argumenty; w prawym górnym rogu widoczny fioletowy znacznik z napisem 'E-arkusz'.
Język polski - Testy (Strona 13)
Fragment dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” zawierający rozmowę pomiędzy Panem Młodym a Gospodarzem z podziałem na akty, sceny i wypowiedzi bohaterów, przedstawiony w formie czytelnego tekstu na białym tle.
Język polski - Testy (Strona 14)
Fragment arkusza egzaminacyjnego z tekstem dramatycznym z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zawierający wypowiedzi Gospodarza i Pana Młodego oraz polecenie do analizy relacji bohaterów wobec chłopów, a poniżej miejsce na odpowiedź pisemną ucznia.
Język polski - Testy (Strona 15)
Strona podręcznika zawierająca zadania z języka polskiego; w górnej części znajduje się fragment utworu „Chłopi” Władysława Reymonta z poleceniem, poniżej tabelka do zaznaczania prawdziwości stwierdzeń, a w dolnej części zamieszczono kolejne polecenie ...
Język polski - Testy (Strona 16)
Fragment arkusza egzaminacyjnego z tekstem literackim Tadeusza Borowskiego oraz dwoma zadaniami otwartymi wymagającymi analizy fragmentu opowiadania i refleksji nad jego treścią, poniżej miejsca na odpowiedzi ucznia.
Język polski - Testy (Strona 17)
Strona z arkusza egzaminacyjnego zawierająca zadania otwarte z języka polskiego, w tym definicję antyutopii, polecenia dotyczące powieści 'Rok 1984' George’a Orwella oraz analizę sporu ideowego w 'Tangu' Sławomira Mrożka; pola do wpisania odpowiedzi oz...
Język polski - Testy (Strona 18)

Matura 2026 - język polski, testy. Wypracowanie. Co było?

Arkusz egzaminacyjny do matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym, edycja 2023, zawierający informacje o dacie egzaminu, czasie trwania, punktacji oraz instrukcjach dla zdającego, wyróżnione pole z napisem 'JĘZYK POLSKI', miejsce na kod...
Język polski - Wypracowanie (Strona 1)
Instrukcja dla zdającego w formie listy punktowanej, zawierająca szczegółowe zalecenia dotyczące egzaminu, w tym sprawdzenie liczby stron arkusza, wpisanie numeru PESEL, zakaz używania korektora oraz informacje o sposobie zapisywania odpowiedzi; u góry...
Język polski - Testy (Strona 2)
Strona dokumentu zawierająca listę lektur obowiązkowych podzielonych na zakres podstawowy i rozszerzony, obejmującą tytuły dzieł literackich wraz z autorami, które można wykorzystać podczas pisania wypracowań, z wyraźnym wyróżnieniem fragmentów i dzieł...
Język polski - Testy (Strona 3)
Lista lektur obowiązkowych podzielona na zakres podstawowy i rozszerzony, obejmująca tytuły oraz fragmenty dzieł literatury polskiej i światowej, posegregowana według autorów oraz uzupełniona o wymagania zgodne z podstawą programową z 2024 roku.
Język polski - Testy (Strona 3)
Lista lektur obowiązkowych podzielona na zakres podstawowy i rozszerzony, obejmująca tytuły oraz fragmenty dzieł literatury polskiej i światowej wraz z nazwiskami autorów, zawierająca wytyczne dotyczące tekstów, do których uczniowie mogą odwoływać się ...
Język polski - Testy (Strona 4)

Pierwszy temat wypracowania to: Decyzja jednostki a życie społeczności. W drugim maturzyści mieli rozważyć kwestię: Prawda jako wyzwanie dla człowieka. 

Fragment arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego, zawierający instrukcję do zadania 17 oraz dwa tematy rozprawki do wyboru, miejsce na wpisanie numeru tematu oraz wydzielone pola na odpowiedź; główne elementy to tekst zadania, wyraźne nagłówki temat...
Język polski - Testy (Strona 5)

Matura 2026 z języka polskiego - jak wygląda egzamin?

Matura z języka polskiego to egzamin obowiązkowych dla wszystkich abiturientów. W przypadku testu obowiązuje prób zdawalności - aby zaliczyć maturę, należy zdobyć co najmniej 30 proc. wszystkich punktów, a więc 18 z 60.

Arkusze z języka polskiego na maturze 2026 składają się z trzech części:

  • język polski w użyciu,
  • test historycznoliteracki,
  • wypracowanie.

Główny egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się 4 maja o godz. 9. Termin dodatkowy zaplanowano na 1 czerwca.

Matura 2026. Lista jawnych pytań dłuższa niż przed rokiem. Oto tematy

    Matura 2026 z języka polskiego. Co nowego w arkuszu CKE?

    Jak w rozmowie z dziennikarką Interii Anną Nicz mówiła nauczycielka i korepetytorka Anna Goyke, w 2026 roku "większy nacisk postawiony jest na samodzielne myślenie i interpretację".

    - Uczniowie mają większą swobodę w doborze argumentów i kontekstów - dodała. Podkreśliła jednak, że nadal trzeba odwołać się do lektur obowiązkowych i spełnić kryteria formalne.

    - To co się zmieniło, to traktowanie w pracy kontekstów - teraz trzeba zadbać o ich funkcjonalność. Nie mogą jedynie powtórzyć tego, o czym już napisaliśmy, muszą wprowadzić jakieś inne spojrzenie, poszerzyć argumentację. Myślę, że to może być trudne dla wielu maturzystów - wyjaśniała z kolei Ewa Kędzior, autorka profilu Polonistka Youtuberka.

    Wszystkie niezbędne informacje o egzaminach abiturienci znaleźć mogą w specjalnej zakładce Interii - Matura 2026.

    Koniec gotowych schematów na maturze 2026. Polonistka: To może być trudne

