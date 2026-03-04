Matura próbna 2026 z języka polskiego. Oto arkusz CKE
Publikujemy oficjalny arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z próbnej matury 2026 z języka polskiego. Do zdobycia maturzyści mieli maksymalnie 60 punktów. W arkuszu znalazły się rozmaite zadania, w tym wypracowanie. Poniżej publikujemy wszystkie pytania i polecenia.
Próbna matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9. Egzamin trwa 240 minut.
Poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE, z którym zmierzyli się tegoroczni abiturienci.
Próbna matura 2026, język polski, poziom podstawowy - arkusz CKE
Matura próbna 2026 z języka polskiego - Potop i Wesele
Matura 2026 - język polski, testy. Wypracowanie. Co było?
Pierwszy temat wypracowania to: Decyzja jednostki a życie społeczności. W drugim maturzyści mieli rozważyć kwestię: Prawda jako wyzwanie dla człowieka.
Matura 2026 z języka polskiego - jak wygląda egzamin?
Matura z języka polskiego to egzamin obowiązkowych dla wszystkich abiturientów. W przypadku testu obowiązuje prób zdawalności - aby zaliczyć maturę, należy zdobyć co najmniej 30 proc. wszystkich punktów, a więc 18 z 60.
Arkusze z języka polskiego na maturze 2026 składają się z trzech części:
- język polski w użyciu,
- test historycznoliteracki,
- wypracowanie.
Główny egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się 4 maja o godz. 9. Termin dodatkowy zaplanowano na 1 czerwca.
Matura 2026 z języka polskiego. Co nowego w arkuszu CKE?
Jak w rozmowie z dziennikarką Interii Anną Nicz mówiła nauczycielka i korepetytorka Anna Goyke, w 2026 roku "większy nacisk postawiony jest na samodzielne myślenie i interpretację".
- Uczniowie mają większą swobodę w doborze argumentów i kontekstów - dodała. Podkreśliła jednak, że nadal trzeba odwołać się do lektur obowiązkowych i spełnić kryteria formalne.
- To co się zmieniło, to traktowanie w pracy kontekstów - teraz trzeba zadbać o ich funkcjonalność. Nie mogą jedynie powtórzyć tego, o czym już napisaliśmy, muszą wprowadzić jakieś inne spojrzenie, poszerzyć argumentację. Myślę, że to może być trudne dla wielu maturzystów - wyjaśniała z kolei Ewa Kędzior, autorka profilu Polonistka Youtuberka.
Wszystkie niezbędne informacje o egzaminach abiturienci znaleźć mogą w specjalnej zakładce Interii - Matura 2026.