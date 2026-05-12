Matura 2026, wiedza o społeczeństwie. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

Karolina Głodowska

W tekście poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE z matury 2026 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, a także odpowiedzi naszych ekspertów do wszystkich zadań.

Matura 2026, wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony. Tutaj arkusz CKE i rozwiązania

  Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, tutaj arkusz CKE i rozwiązania
  Wykres dotyczący migracji. Zadania na maturze z WOS-u 2026. Mamy odpowiedzi
  WOS na maturze 2026. Analiza fragmentu sprawozdania
  Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie - wypowiedź pisemna
  Wiedza o społeczeństwo na maturze. Jakie zagadnienia, co w arkuszu CKE?
  Matura 2026 - arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów w Interii

Matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie zakończyła się po 180 minutach o godz. 12. Do testu na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 22 tysiące tegorocznych abiturientów.

Egzamin jest jednym z dodatkowych, do którego podejść można opcjonalnie, nie ustanowiono dla niego progu zdawalności.

Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie, tutaj arkusz CKE i rozwiązania

Poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE z wiedzy o społeczeństwie, a także wszystkie rozwiązania naszych ekspertów.

Arkusz egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zawierający informacje o dacie i godzinie egzaminu, liczbie punktów do uzyskania oraz polach do wpisania kodu i PESEL zdającego, oznaczony symbolem i szczegółowo opisany we...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 1.CKEmateriał zewnętrzny
Instrukcja egzaminacyjna z wyszczególnionymi zasadami rozwiązywania zadań, oznaczania odpowiedzi, uzupełniania danych osobowych oraz korzystania z kalkulatora, z widocznym symbolem egzaminu w prawym górnym rogu.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 2.CKEmateriał zewnętrzny
Mapa administracyjna Polski z wyróżnionym województwem podlaskim oznaczonym literą A oraz zaznaczonymi granicami innych województw, fragment arkusza egzaminacyjnego z pytaniem dotyczącym mniejszości narodowej w regionie.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 4.CKEmateriał zewnętrzny
Strona arkusza egzaminacyjnego z zadaniami dotyczącymi wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce, z zaznaczonymi odpowiedziami oraz wyróżnionymi na czerwono poprawnymi odpowiedziami i wyjaśnieniami.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 5.CKEmateriał zewnętrzny

Wykres dotyczący migracji. Zadania na maturze z WOS-u 2026. Mamy odpowiedzi

Dwa wykresy kołowe prezentujące odsetek osób migrujących do Polski i z Polski w 2023 roku według krajów; dominujące kierunki imigracji to Ukraina, Wielka Brytania i Niemcy, zaś główne kierunki emigracji to Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 6.CKEmateriał zewnętrzny
Zaznaczone odpowiedzi do pytań testowych, fragment tekstu dotyczący Karty Polaka oraz miejsce na wpisanie odpowiedzi w ramce pod zadaniem.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 7.CKEmateriał zewnętrzny
Wycinek arkusza egzaminacyjnego z zadaniami dotyczącymi oceny prawdziwości stwierdzeń na temat dokumentów urzędowych oraz fragmentami artykułu naukowego, z widocznymi odpowiedziami zaznaczonymi przy pomocy czerwonego długopisu.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 8.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza maturalnego z języka polskiego dotyczącego zagadnień filozoficznych, zawierający zadania związane z liberalizmem oraz porównaniem relacji jednostki z państwem, podkreślone cytaty z tekstów źródłowych i wydzielone miejsca na odpowiedzi ...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 9.CKEmateriał zewnętrzny

WOS na maturze 2026. Analiza fragmentu sprawozdania

Arkusz egzaminacyjny z widocznym zadaniem dotyczącym fragmentu orzecznictwa Sądu Najwyższego, tabelą odpowiedzi z zakreślonymi odpowiedziami oraz fragmentem artykułu 36 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wraz z poleceniem dotyczącym kadencji Senatu.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 10.CKEmateriał zewnętrzny
Wypełniona karta egzaminacyjna z zadaniami dotyczącymi konstytucji i wyborów do Senatu w Polsce, z odpowiedziami zaznaczonymi i wpisanymi na czerwono, obejmująca pytania o różnice w prawie wyborczym oraz analizę fragmentu konstytucji.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 11.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z zadaniami dotyczącymi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający pytania wielokrotnego wyboru, miejsce na wpisanie odpowiedzi oraz podkreślone i uzupełnione nazwy instytucji „Rzecznik Praw Obywatelskich” i „Se...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 12.CKEmateriał zewnętrzny
Wycinek arkusza egzaminacyjnego z zadaniem z zakresu wiedzy o społeczeństwie zawierający fragment ustawy o referendum oraz tabelę z dwoma stwierdzeniami do oceny, obok których znajdują się zakreślone odpowiedzi P i F.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 13.CKEmateriał zewnętrzny
Wycinek podręcznika lub materiału edukacyjnego zawierający zadanie dotyczące referendum, fragment tekstu źródłowego z Konstytucji oraz obszerne notatki i wyróżnienia zapisane na czerwono, które wyjaśniają zasady dotyczące inicjowania, organizacji i war...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 14.CKEmateriał zewnętrzny
Schemat wyboru organów samorządu terytorialnego w Polsce z rozróżnieniem organów stanowiących i wykonawczych na poziomie województwa, powiatu i gminy oraz oznaczeniem sejmiku województwa i wójta jako kluczowych organów w odpowiednich częściach diagramu.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 15.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z zakresu wiedzy o społeczeństwie przedstawiający zadania dotyczące samorządu województwa, pojęcia kontrasygnaty oraz procedury podpisywania aktów Prezydenta RP, z zaznaczonymi odpowiedziami i podkreślonymi kluczowymi i...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 16.CKEmateriał zewnętrzny
Podkreślone kluczowe informacje dotyczące wymogów kontrasygnaty prezydenckiej oraz wyjątków przewidzianych w Konstytucji RP, fragment ustawy wyborczej z tabelą przedstawiającą liczbę głosów potrzebnych do rejestracji komitetu wyborczego w różnych okręg...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 17.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z zadaniem dotyczącym progów wyborczych i zasady stopniowej degresji w subwencji, zawierający ocenę prawdziwości dwóch stwierdzeń, odpowiedzi P i F oraz rozbudowane uzasadnienie podkreślone na czerwono i fioletowo.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 18.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z pytaniami dotyczącymi fragmentu ustawy, zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia, podkreślenia oraz wyraźnie zaznaczone słowa kluczowe i wyróżnienia kolorem fioletowym oraz czerwonym.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 19.CKEmateriał zewnętrzny
Grupa osób, w tym kobiety i dzieci, zgromadzona wokół stanowiska z wodą, napełnia plastikowe pojemniki wodą z dużego zbiornika oznaczonego logo organizacji humanitarnej.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 20.CKEmateriał zewnętrzny
Strona arkusza egzaminacyjnego zawierająca zadania dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, polegające na rozpoznaniu organizacji, ocenie prawdziwości stwierdzeń oraz wskazaniu dylematów pracowników humanitarnych, z wyróżnionymi odpowiedziam...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 21.CKEmateriał zewnętrzny
Mapa Europy prezentuje współczynnik Giniego w 2023 roku dla wybranych krajów, z kolorystycznym podziałem według poziomu nierówności dochodów; najwyższe wartości widoczne są w krajach bałtyckich oraz na Bałkanach, najniższe w Czechach, Słowenii i na Sło...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 22.CKEmateriał zewnętrzny
Fragment arkusza egzaminacyjnego z geografii zawierający zadania tekstowe oraz ilustracje z symbolami i odpowiedziami, oznaczenia poprawnych odpowiedzi oraz wyraźne podkreślenia i zaznaczenia kolorowym pisakiem.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 23.CKEmateriał zewnętrzny
Arkusz egzaminacyjny zawiera kolorowe zadania związane z Unią Europejską, fragment informacji prasowej o spotkaniu Rady Europejskiej, odpowiedzi ucznia wyróżnione czerwonym i fioletowym tekstem oraz poprawione błędy i uzasadnienie oceny nauczyciela.
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 24.CKEmateriał zewnętrzny

Matura 2026 - wiedza o społeczeństwie - wypowiedź pisemna

Strona arkusza egzaminacyjnego z wyraźnie oznaczonym zadaniem numer 18, zawierająca fragment artykułu naukowego, cytat z ustawy o samorządzie gminnym oraz polecenie do analizy tekstu wraz z tabelą z wypunktowanymi podpowiedziami dotyczącymi wykorzystan...
Wiedza o społeczeństwie - matura 2026 - arkusz CKE, strona 25.CKEmateriał zewnętrzny
Przykładowy konspekt do wypowiedzi pisemnej z zadania nr 18:
Notatka w formie wypunktowanej, zawierająca strukturę odpowiedzi do zadania z języka polskiego na temat budżetu obywatelskiego, podzielona na sekcje: wstęp, rozwinięcie (korzyści i przeszkody w realizacji budżetu oraz propozycje zmian) oraz zakończenie.
Konspekt do zadania nr 18 - matura 2026, wiedza o społeczeństwieINTERIA.PL

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Wiedza o społeczeństwo na maturze. Jakie zagadnienia, co w arkuszu CKE?

W arkuszu CKE z wiedzy o społeczeństwie pojawiają się zdania weryfikujące wiedzę z zakresów: prawnego, kulturowego, społecznego, politycznego, gospodarczego, ustrojowego, socjologicznego, demograficznego czy historycznego.

Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE
Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

Dawid Zdrojewski

W teście rozwiązywać trzeba zadania otwarte i zamknięte, a także stworzyć dłuższą pisemną wypowiedź argumentacyjną. Maksymalnie do zdobycia jest 50 punktów.

Oficjalne wyniki matury 2026 CKE opublikuje 8 lipca.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matura 2026. Arkusze CKE z filozofii.
Matura 2026. Filozofia. Jak wyglądał egzamin? Mamy arkusz CKE

