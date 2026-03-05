Do próbnej matury 2026 z matematyki abiturienci podeszli w czwartek o godz. 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań jest 180 minut.

Do rozwiązania w trakcie egzaminu maturzyści mieli zadania zamknięte i otwarte, za które maksymalnie zdobyć można

50 punktów.

Poniżej publikujemy oficjalny arkusz CKE z tegorocznego egzaminu próbnego.

Matura 2026. Próbny egzamin z matematyki. Arkusz CKE

Matura 2026 z matematyki. Jak wygląda arkusz, jakie zadania?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym to jeden z obowiązkowych egzaminów. Aby pozytywnie zaliczyć test, należy zdobyć co najmniej 15 na 50 punktów (30 proc.).

W arkuszu CKE znaleźć może się od 20 do 25 zadań zamkniętych (25 punktów) oraz od siedmiu do 14 zadań otwartych (także za 25 punktów).

Na egzaminie uczniowie spodziewać mogą się zagadnień z zakresu podstawowego, który obejmuje m.in.: wyrażenia algebraiczne, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, funkcje, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, geometrię, trygonometrię czy kombinatorykę. Prócz tego należy opanować optymalizację i rachunek różniczkowy, ciągi czy planimetrię.

Przygotowane przez CKE zadania mają weryfikować wiedzę ucznia, ale też sprawdzić umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwania rozwiązań dla problemów oraz interpretacji rezultatów.

Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki?

Podczas egzaminu maturalnego z matematyki można uczeń może mieć ze sobą:

tablice z wybranymi wzorami,

kalkulator prosty,

linijkę,

cyrkiel.

Prócz tego, zgodnie z wytycznymi CKE, należy mieć przy sobie także co najmniej dwa czarne długopisy.

Matura 2026 z matematyki. Terminy egzaminów

Główna matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja o godz. 9.

Termin dodatkowy wyznaczono 2 czerwca o godz. 9. Z kolei termin poprawkowy zaplanowano na 24 sierpnia.

Wyniki matury 2026 CKE ogłosi 8 lipca.

Wszystkie niezbędne informacje o egzaminach abiturienci znaleźć mogą w specjalnej zakładce Interii - Matura 2026.

