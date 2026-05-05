Matura 2026, matematyka podstawowa. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi
Zakończyła się matura 2026 z matematyki - poziom podstawowy. Tuż po godz. 14 opublikujemy w tym miejscu arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia.
Spis treści:
Matura 2026 z matematyki rozpoczęła się we wtorek 5 maja o godz. 9. Do drugiego z obowiązkowych egzaminów podeszło ponad 340 tys. zdających w całej Polsce.
Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 180 minut. Matura z matematyki zakończyła się o godz. 12.
Matura 2026. Tutaj arkusz CKE z rozwiązaniami eksperta
Poniżej, tuż po godz. 14, opublikujemy arkusze maturalne z matematyki wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Tekst będzie aktualizowany.
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.
Matura 2026 z matematyki. Jak wygląda arkusz CKE?
Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych - w zależności od testu od 20 do 25 poleceń, a także otwartych - od siedmiu do 14 zadań.
W każdej z tych dwóch części do uzyskania jest maksymalnie 25 punktów. Łącznie więc do zdobycia jest ich 50.
Przygotowane przez CKE zadania weryfikują u uczniów sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania, opracowywania oraz intepretowania informacji i danych, a także argumentowanie.
Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 11 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 93,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 27,1 proc. z nich.
Matura 2026, matematyka. Jak zdać egzamin?
Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku wtorkowego egzaminu próg ten wynosi zatem 15 punktów.
Zdawalność matury 2025 z matematyki - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 88,4 proc. Średni wynik tego egzaminu w terminie głównym to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy
Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 1 do 16 czerwca.
Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia.
Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.
Matura 2026. Wyniki egzaminu
Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.
Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 11 września.