Matura 2026 z matematyki rozpoczęła się we wtorek 5 maja o godz. 9. Do drugiego z obowiązkowych egzaminów podeszło ponad 340 tys. zdających w całej Polsce.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 180 minut. Matura z matematyki zakończyła się o godz. 12.

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań zamkniętych - w zależności od testu od 20 do 25 poleceń, a także otwartych - od siedmiu do 14 zadań.

W każdej z tych dwóch części do uzyskania jest maksymalnie 25 punktów. Łącznie więc do zdobycia jest ich 50.

Przygotowane przez CKE zadania weryfikują u uczniów sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania, opracowywania oraz intepretowania informacji i danych, a także argumentowanie.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 11 maja. Chęć przystąpienia do niego zadeklarowało 93,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 27,1 proc. z nich.

Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku wtorkowego egzaminu próg ten wynosi zatem 15 punktów.

Zdawalność matury 2025 z matematyki - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 88,4 proc. Średni wynik tego egzaminu w terminie głównym to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 1 do 16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 11 września.

