Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i rozwiązania

W środę o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mieli 210 minut na rozwiązanie arkusza. Egzamin, do którego przystąpiło 65 870 tys. tegorocznych absolwentów, zakończył się o godz. 12:30.

W tym miejscu po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nasz ekspert przygotuje również odpowiedzi.

Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony CKE materiał zewnętrzny

Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Tematy wypracowania

Temat 1. Tak łatwo i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co stale słyszymy lub oglądamy, że nieraz dopiero groteskowe udziwnienie rzeczywistości otwiera nam oczy.

Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Punktem wyjścia do rozważań uczyń powyższy cytat. W pracy odwołaj się do: "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa, innych utworów literackich, wybranego kontekstu.

Definicja pojęcia: Groteska - kategoria estetyczna, charakteryzującą się deformacją świata przedstawionego w utworze, absurdalnością świata i karykaturą postaci.

Często łączy w jednym dziele sprzeczne elementy, takie jak fantastyka i realizm, tragizm i komizm, czy piękno i brzydotę. Wykorzystuje niejednorodność stylistyczną, łamie zasadę decorum. Stosuje wyolbrzymienia, przerysowania, hiperbolizację. Groteska często służy krytyce społeczeństwa i wad ludzkich. Ostrzega przed zgubnymi mechanizmami społecznymi i ideologiami.

Możliwa interpretacja cytatu: Groteska używana jest w celu wywołania szoku, zdziwienia u odbiorcy dzieła literackiego i pozwala zauważyć aspekty i absurdy rzeczywistości, na które nie zwraca się na co dzień uwagi. Autorzy chcą nas wybić z utartych społecznych schematów, naszych przyzwyczajeń i pokazać, że rzeczywistość ma wiele różnorodnych, często nieoczywistych aspektów.

Przykłady literackie: Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" - wskazany; Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy"; Witold Gombrowicz, "Ferdydurke" (fragmenty); Franz Kafka, "Proces" (fragmenty); Bruno Schulz, opowiadanie "Sklepy cynamonowe"; Tadeusz Konwicki, "Mała apokalipsa"; Janusz Głowacki, "Antygona w Nowym Jorku"; Stanisław Wyspiański, "Wesele"; Sławomir Mrożek, "Tango"; "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty); Miguel de Cervantes y Saavedra, "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" (fragmenty); Tadeusz Różewicz, "Kartoteka"; Ignacy Krasicki, "Monachomachia" (fragmenty).

Abiturienci mieli do wyboru jeden z dwóch tematów, a następnie napisanie wypracowania zgodnie z wytycznymi, jakie były przedstawione w arkuszu CKE. Łącznie uczniowie mieli do zdobycia 35 punktów.

Praca pisemna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym powinna liczyć co najmniej 400 znaków.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym ma za zadanie zweryfikować zdolności abiturientów dotyczące m.in.: umiejętności językowych, konstruowania złożonych wypowiedzi z uwzględnianiem kontekstów oraz znajomości lektur.

