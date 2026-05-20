Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i rozwiązania

Joanna Mazur

Matura 2026. Poniżej w treści publikujemy odpowiedzi naszego eksperta z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzysto, zobacz, jak ci poszło.

Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów

  Matura 2026. Język polski, rozszerzony - tutaj arkusz i rozwiązania
  Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Tematy wypracowania
  Matura 2026. Język polski na poziomie rozszerzonym
  Matura 2026 - lista odpowiedzi ekspertów Interii

W środę o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mieli 210 minut na rozwiązanie arkusza. Egzamin, do którego przystąpiło 65 870 tys. tegorocznych absolwentów, zakończył się o godz. 12:30.

Matura 2026. Język polski, rozszerzony - tutaj arkusz i rozwiązania

W tym miejscu po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nasz ekspert przygotuje również odpowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, formuła 2023, z datą egzaminu 20 maja 2026 roku oraz podstawowymi informacjami organizacyjnymi, w tym liczbą punktów, czasem trwania i instruk...
Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzonyCKEmateriał zewnętrzny
Instrukcja dla zdającego z ośmioma punktami dotyczącymi sposobu wypełniania arkusza egzaminacyjnego, w tym sprawdzenia liczby stron, wpisania numeru PESEL, korzystania z wyznaczonego miejsca na odpowiedzi oraz zakazu używania korektora i prowadzenia ro...
Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzonyCKEmateriał zewnętrzny
Fragment strony z listą lektur obowiązkowych do matury, podzieloną na zakres podstawowy i rozszerzony, z wyszczególnionymi autorami oraz tytułami dzieł lub fragmentów do przeczytania.
Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzonyCKEmateriał zewnętrzny
Wykaz lektur szkolnych podzielonych na podstawowy i rozszerzony zakres, wraz z nazwiskami autorów oraz tytułami utworów literackich, które mogą być wykorzystane w wypracowaniach maturalnych.
Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzonyCKEmateriał zewnętrzny

Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzony. Tematy wypracowania

Dwie propozycje tematów wypracowań maturalnych z języka polskiego wraz z wytycznymi dotyczącymi argumentacji oraz wykorzystania lektur obowiązkowych i wskazanych fragmentów, zestawione w układzie tabelarycznym z podziałem na temat, cytat otwierający i ...
Matura 2026. Język polski, poziom rozszerzonyCKEmateriał zewnętrzny

Temat 1. Tak łatwo i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co stale słyszymy lub oglądamy, że nieraz dopiero groteskowe udziwnienie rzeczywistości otwiera nam oczy.

Kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Punktem wyjścia do rozważań uczyń powyższy cytat. W pracy odwołaj się do: "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa, innych utworów literackich, wybranego kontekstu.

Definicja pojęcia: Groteska - kategoria estetyczna, charakteryzującą się deformacją świata przedstawionego w utworze, absurdalnością świata i karykaturą postaci.

Często łączy w jednym dziele sprzeczne elementy, takie jak fantastyka i realizm, tragizm i komizm, czy piękno i brzydotę. Wykorzystuje niejednorodność stylistyczną, łamie zasadę decorum. Stosuje wyolbrzymienia, przerysowania, hiperbolizację. Groteska często służy krytyce społeczeństwa i wad ludzkich. Ostrzega przed zgubnymi mechanizmami społecznymi i ideologiami.

Możliwa interpretacja cytatu: Groteska używana jest w celu wywołania szoku, zdziwienia u odbiorcy dzieła literackiego i pozwala zauważyć aspekty i absurdy rzeczywistości, na które nie zwraca się na co dzień uwagi. Autorzy chcą nas wybić z utartych społecznych schematów, naszych przyzwyczajeń i pokazać, że rzeczywistość ma wiele różnorodnych, często nieoczywistych aspektów.

Przykłady literackie: Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata" - wskazany; Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy"; Witold Gombrowicz, "Ferdydurke" (fragmenty); Franz Kafka, "Proces" (fragmenty); Bruno Schulz, opowiadanie "Sklepy cynamonowe"; Tadeusz Konwicki, "Mała apokalipsa"; Janusz Głowacki, "Antygona w Nowym Jorku"; Stanisław Wyspiański, "Wesele"; Sławomir Mrożek, "Tango"; "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty); Miguel de Cervantes y Saavedra, "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" (fragmenty); Tadeusz Różewicz, "Kartoteka"; Ignacy Krasicki, "Monachomachia" (fragmenty).

Matura 2026. Język polski na poziomie rozszerzonym

Abiturienci mieli do wyboru jeden z dwóch tematów, a następnie napisanie wypracowania zgodnie z wytycznymi, jakie były przedstawione w arkuszu CKE. Łącznie uczniowie mieli do zdobycia 35 punktów.

Praca pisemna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym powinna liczyć co najmniej 400 znaków.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym ma za zadanie zweryfikować zdolności abiturientów dotyczące m.in.: umiejętności językowych, konstruowania złożonych wypowiedzi z uwzględnianiem kontekstów oraz znajomości lektur.

Matura 2026 - lista odpowiedzi ekspertów Interii

