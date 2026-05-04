Spis treści: Matura 2026. Język polski - poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE Matura 2026. Język polski, poziom podstawowy. Jak wygląda? Matura 2026. Jak zdać egzamin z języka polskiego? Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy Matura 2026. Wyniki egzaminu

Matura 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym wystartowała o godz. 9. Do pierwszego z obowiązkowych egzaminów przystąpiło ponad 344 tys. maturzystów w całej Polsce.

Na rozwiązanie wszystkich zadań absolwenci szkół średnich mają 240 minut. Egzamin z języka polskiego zakończy się więc o godz. 13.

Matura 2026. Język polski - poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE

Matura 2026. Język polski, poziom podstawowy. Jak wygląda?

Test z języka polskiego składa się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje czytanie ze zrozumieniem, notatkę syntetyzującą i zadania językowe. Druga z kolei to test historycznoliteracki. Najważniejszy element egzaminu to wypracowanie.

Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów, z czego aż 35 za wypracowanie.

Matura 2026. Jak zdać egzamin z języka polskiego?

Żeby zdać maturę 2026 na poziomie podstawowym absolwent musi uzyskać co najmniej 30 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów. W przypadku egzaminu z języka polskiego oznacza to konieczność zdobycia minimum 18 punktów.

Zdawalność matury 2025 z języka polskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 95,2 proc.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie 20 maja. Chęć zdawania tego egzaminu dodatkowego zadeklarowało 65,9 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 19,1 proc. z nich.

Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 1 do 16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24-25 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Matura 2026. Wyniki egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 11 września.

