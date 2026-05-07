Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się w czwartek 7 maja o godz. 9. Do tego egzaminu podeszło ponad 252,4 tys. zdających w całej Polsce.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 150 minut. Matura z angielskiego zakończyła się o godz. 11.30.

Matura 2026, język angielski, rozszerzenie. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusze maturalne z języka angielskiego wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE - strona 1 CKE materiał zewnętrzny

Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE - strona 2 CKE materiał zewnętrzny

Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE - zadanie 5 CKE materiał zewnętrzny

Matura 2026. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE - zadanie 6 CKE materiał zewnętrzny

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz CKE?

W arkuszu CKE maturzyści mierzą się z zadaniami weryfikującymi zdolność rozumienia ze słuchu. W kolejnych poleceniach pojawia się praca z tekstami pisanymi, absolwenci wykazać muszą się także m.in. znajomością środków językowych.

Ostatnia część to wypowiedź pisemna, za którą uzyskać można 13 punktów. W zadaniu znajdować może się polecenie o stworzeniu rozprawki, artykułu lub listu formalnego.

Matura 2026 z rozszerzonego angielskiego. Jak ją zdać?

Zdający maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym mogą zdobyć maksymalnie 60 punktów. Dla testu tego nie ustanowiono progu zdawalności. Wynik poniżej 30 proc. nie oznacza zatem, że matura jest niezdana.

Uczniowie walczą jednak o jak najlepszy wynik, bo ten ma znaczenie w trakcie procesu rekrutacji na wybrane kierunki studiów.

Matura 2026. Przedmioty do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu - matematyka, a na trzecim - geografia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

