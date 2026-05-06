Matura 2026. Język angielski, poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

Dawid Zdrojewski

Matura 2026 z języka obcego na poziomie podstawowym to trzeci z obowiązkowych egzaminów. Zdecydowana większość abiturientów wybrała język angielski. Absolwenci szkół średnich podeszli do niego o godz. 9 i na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 120 minut. Tuż po godz. 14 opublikujemy w tym miejscu arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia.

Matura z języka angielskiego rozpoczęła się w środę 6 maja o godz. 9. Do tego egzaminu podeszło ponad 338 tys. zdających w całej Polsce.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie będą mieli 120 minut. Matura z angielskiego zakończyła się o godz. 11.

Matura 2026 z języka angielskiego. Tutaj będzie arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej, tuż po godz. 14, opublikujemy arkusze maturalne z języka angielskiego wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Tekst będzie aktualizowany.

Interia każdego dnia udostępnia arkusze CKE i prezentuje przygotowane rozwiązania do zadań. Poniżej linki do egzaminów z poprzednich dni:

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz CKE?

W arkuszu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego maturzyści znajdują zdania weryfikujące konkretne umiejętności. Test składa się z zadań sprawdzających:

  • umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • zdolność przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Od 100 do 150 wyrazów na zadany temat.

Do zdobycia jest w sumie 60 punktów.

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak ją zdać?

Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku środowego egzaminu próg ten wynosi zatem 18 punktów.

Zdawalność matury 2025 z języka angielskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 93 proc. Średni wynik tego egzaminu to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Matura 2026, język angielski. Termin dodatkowy i poprawkowy

Termin dodatkowy egzaminu z języka angielskiego odbędzie się w środę 3 czerwca o godzinie 9. Z kolei wszystkie egzaminy poprawkowe w części pisemnej będą odbywać się 19 sierpnia o godzinie 9.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Harmonogram matury 2026 - pełna lista przedmiotów

Matura 2026. Kiedy wyniki egzaminów?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 10 września.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

