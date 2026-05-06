Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii? Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy Matura 2026. Wyniki egzaminu

W poniedziałek 4 maja wystartowała matura 2026. Każdy abiturient musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Matura 2026. Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

Gdzie bezpośrednio po egzaminach szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi do poszczególnych zadań? W Interii.

Nad publikacją arkuszy i rozwiązań czuwa zespół ekspertów z poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z informacjami o egzaminach i godzinach publikacji arkuszy i rozwiązań w Interii.

Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

4 maja

język polski, poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów.

5 maja

matematyka, poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów.

6 maja

język angielski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 120 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE

7 maja

język angielski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 150 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

historia muzyki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.

8 maja

biologia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

filozofia, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

11 maja

matematyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język rosyjski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

12 maja

wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język niemiecki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?

13 maja

chemia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

historia sztuki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

14 maja

informatyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii o godz. 14.

język ukraiński, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

15 maja

geografia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

18 maja

historia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język francuski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

19 maja

fizyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język hiszpański, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

20 maja

język polski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

język włoski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 1 do 16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Matura 2026. Wyniki egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 11 września.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

