Arkusze

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii. Wszystkie egzaminy

Dawid Zdrojewski

Dawid Zdrojewski

Trwa matura 2026. Interia każdego dnia publikuje arkusze egzaminacyjne CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Poniżej znajduje się lista wszystkich egzaminów wraz z rozwiązaniami. Jest ona codziennie aktualizowana.

Matura 2026. Sala egzaminacyjna, arkusze CKE wraz z odpowiedziami
Matura 2026. Wszystkie arkusze CKE wraz z odpowiedziami w jednym miejscuTomasz JastrzębowskiReporter

Spis treści:

  1. Matura 2026. Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?
  2. Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
  3. Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE
  4. Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?
  5. Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy
  6. Matura 2026. Wyniki egzaminu

W poniedziałek 4 maja wystartowała matura 2026. Każdy abiturient musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru.

Matura 2026. Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

Gdzie bezpośrednio po egzaminach szukać arkuszy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi do poszczególnych zadań? W Interii.

Nad publikacją arkuszy i rozwiązań czuwa zespół ekspertów z poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wraz z informacjami o egzaminach i godzinach publikacji arkuszy i rozwiązań w Interii.

Zobacz również:

CKE przygotowuje się na przecieki maturalne
Matura

Matura 2026. Kpił z CKE cały maj. Komisja szykuje się na powtórkę kłopotów

Anna Nicz
Anna Nicz

Matura 2026 - harmonogram. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

4 maja

5 maja

6 maja

  • język angielski, poziom podstawowy - początek o godz. 9. Czas trwania: 120 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.

Matura 2026. Egzaminy na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE

7 maja

  • język angielski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 150 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
  • historia muzyki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii następnego dnia.

8 maja

  • biologia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z rozwiązaniami ekspertów o godz. 14.
  • filozofia, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

11 maja

  • matematyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język rosyjski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

12 maja

  • wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język niemiecki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Zobacz również:

Wniosek o wgląd do pracy maturalnej maturzyści mogą złożyć tuż po otrzymaniu wyników
Matura

Matura 2026. Z tego prawa korzysta wielu maturzystów. Jak przebiega wgląd od egzaminu?

Anna Gburek
Anna Gburek

Matura 2026 - kiedy egzaminy z chemii, fizyki i geografii?

13 maja

  • chemia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • historia sztuki, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE następnego dnia.

14 maja

  • informatyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii o godz. 14.
  • język ukraiński, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

15 maja

  • geografia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.

18 maja

  • historia, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język francuski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

19 maja

  • fizyka, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 180 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język hiszpański, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

20 maja

  • język polski, poziom rozszerzony - początek o godz. 9. Czas trwania: 210 minut. Publikacja arkusza CKE w Interii wraz z odpowiedziami ekspertów o godz. 14.
  • język włoski, poziom rozszerzony - początek o godz. 14. Czas trwania: 150 minut.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Zobacz również:

Nadchodzi rekordowy rocznik maturalny, zdj. ilustracyjne
Matura

Rekordowa liczba maturzystów w 2026 roku. "Problem realny i odczuwalny"

Anna Nicz
Anna Nicz

Matura 2026. Termin dodatkowy i poprawkowy

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 1 do 16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia.

Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin, np. za ściąganie.

Matura 2026. Wyniki egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Osoby poprawiające maturę w sierpniu poznają swój wynik 11 września.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Zobacz również:

W poniedziałek uczniowie napisali maturę z języka polskiego
Matura

Pierwsze pytanie i już problem. Pojawiły się rozbieżności w jednym zadaniu

Anna Nicz
Anna Nicz
"Wydarzenia": Matury, czas start. Na rozgrzewkę język polskiPolsat News

Najnowsze