Matura 2025 odbywa się od 5 do 24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

O sprawę spytaliśmy CKE. Dyrektor Robert Zakrzewski dostał od nas linki i screeny, niestety nie potrafił powiedzieć, czy te konkretne zdjęcia przedstawiają prawdziwy arkusz. Mimo to potwierdza:

I dodał: - Zbadamy sprawę i nieprawidłowości zgłosimy na policję. Takie rzeczy zdarzają się co roku. To oznacza, że albo ktoś wniósł na egzamin telefon komórkowy, albo ktoś z zespołu nadzorującego zrobił te zdjęcia. To moja pierwsza matura, wyciągnę wnioski i policzę, ile będzie kosztować przeciwdziałanie temu.