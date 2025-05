Matura 2025. Historia muzyki. Co było na egzaminie? Oto arkusz CKE

Agnieszka Kasprzyk

Matura 2025 i historia muzyki. To przedmiot dodatkowy, wybierany przez maturzystów raczej rzadko. W tym roku postawiło na niego 335 absolwentów. W większości są to osoby, które chcą kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach muzycznych. Co było na tegorocznym egzaminie? Poniżej publikujemy fragment arkusza CKE.