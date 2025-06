Zwrot w sprawie policyjnych komunikatów. Służby tłumaczą, nowe informacje

Jak tłumaczyła rzeczniczka KWP w Krakowie, poszukiwania trwały całą noc, a teren jest bardzo trudny do penetracji. - To bardzo gęsty las, bardzo dużo hektarów do przeszukania , dlatego też wspomagają ich (funkcjonariuszy - red.) w poszukiwaniach drony z termowizją - wskazała.

- Dzisiaj (niedziela - red.) nad ranem otrzymaliśmy informację, że mężczyzna być może był widziany kolejny raz w okolicy. Mieliśmy również informację o słyszanych strzałach. Policjanci udali się w to miejsce. Okazało się, że strzały to petardy, natomiast informacja o poszukiwanym 57-latku nie została potwierdzona - wyjaśniła.

- To nie była żadna wymiana ognia. To był moment, kiedy mężczyzna używał petard, żeby odstraszyć lisy - wskazała natomiast przedstawicielka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak w rozmowie z Polsat News.

Policjantka poprosiła też, by nie przebywać w miejscu działań służb. Zaapelowała do mieszkańców o to, by w miarę możliwości pozostali w domu.