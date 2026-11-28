W skrócie W zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie, zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych po tym, jak 24-latek otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Ranna w ataku pani Angelika poinformowała, że w strzelaninie zginęła jej przyjaciółka, a ona sama zmaga się z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi i traumą.

Napastnik, który zginął w wymianie ognia z policją, jeszcze tego samego dnia w swoim domu w Ostrowcu Świętokrzyskim zabił także matkę, ojca oraz siostrę.

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Pani Angelika wraz z przyjaciółką Izą i kilkoma innymi koleżankami przyjechały do Krakowa na weekend, by wziąć udział w wernisażu obrazów malowanych przez Izę.

W sobotę 7 listopada około godziny 15 spacerowały po Rynku Głównym w poszukiwaniu restauracji na obiad.

Pani Angelika i Iza zatrzymują się na rogu Rynku przy ulicy Sławkowskiej. W pewnym momencie słyszą potężny huk. Początkowo myślą, że to ktoś odpalił fajerwerki lub petardy. Nagle pani Angelika dostrzega jednak samochód, którym kieruje zamaskowany mężczyzna w stroju moro, który wystawia przez okno karabin.

Została ranna w ataku w Krakowie. Kobieta wspomina dramatyczne chwile

W rozmowie z portalem WP pani Angelika wspomina moment ataku. Mówi, że usłyszała kilka strzałów i zobaczyła jak jej przyjaciółka pada na ziemię. Ona sama też chce to zrobić, ale nie zdąża. Napastnik trafia ją w dół pleców.

Kobieta najpierw chowa się za donicami jednego z restauracyjnych ogródków. Gdy strzały cichną orientuje się, że krwawi. Mimo to podchodzi do leżącej bez ruchu pani Izy. Następnie rusza po pomoc.

Najpierw wchodzi do jednej z restauracji. Tam jednak nikt nie chce jej pomóc. Dzwoni więc na numer alarmowy 112. Dyspozytor odbiera, ale nie rozumie co kobieta mówi. Nagle podchodzi do niej jakaś kobieta, bierze ją pod ręce i prowadzi do restauracji, gdzie ją opatruje.

Po kilku minutach karetka zabiera panią Angelikę do szpitala. Tam przesłuchuje ją policjant. Kobieta próbuje się dowiedzieć czegoś o przyjaciółce, ale nikt nic nie wie. Zanim trafi na stół operacyjny jeszcze zdąża opowiedzieć wszystko przez telefon partnerowi pani Izy.

Pocisk przeszył ją na wylot. Przed kobietą jeszcze długi powrót do zdrowia

Pani Angelika przechodzi poważną operację. Po wybudzeniu od razu kontaktuje się z partnerem przyjaciółki, który informuje ją, że Iza zginęła w ataku.

Sama pani Angelika cudem przeżyła. Pocisk trafił ją w dół pleców i przeszył na wylot. Doznała bardzo poważnych obrażeń wewnętrznych. Lekarze musieli podczas operacji rozciąć jej cały bok. Kobieta ma tam 30 centymetrową ranę, która od trzech tygodni nie chce się zagoić. Już sześć razy lekarze musieli ją ponownie rozcinać i próbować zszywać.

Według informacji WP Angelika ma niedługo został przetransportowana do innego szpitala, który posiada komorę hiperbaryczną, pomagającą przy trudno gojących się ranach. Kobieta cierpi również na zespół stresu pourazowego. Ciągle odczuwa strach, boi się wyjść ze szpitala i zastanawia się, czy mogła zrobić coś, by uratować przyjaciółkę.

- To już chyba zawsze ze mną zostanie. To przekonanie, że jednak czegoś nie zrobiłam. Wiem, że jest nagranie z momentu, gdy on do nas strzela, ale nie jestem w stanie go obejrzeć. Może gdybym się rozejrzała, zauważyłabym wcześniej, że ktoś będzie strzelał. Tylko że w Polsce nigdy takich rzeczy nie było. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że pojawi się taki zamachowiec - mówi w rozmowie z WP.

- Dobrze, że już nikogo nie skrzywdzi - mówi o napastniku. Sama zastanawia się, jak będzie wyglądała dalej jej przyszłość. - Mam rodzinę, bliskich i ogromne wsparcie, ale nie wiem, czy dam radę. Przeżyłam, ale straciłam życie - mówi.

Atak w Krakowie. Sześć osób nie żyje, kilkanastu rannych

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada o godz. 15. 24-letni mężczyzna z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał wówczas samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło w sumie sześć osób, a 15 zostało rannych.

Wśród poszkodowanych znalazło się również dwóch policjantów, którzy rzucili się w pościg za zamachowcem. Na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla doszło między nimi a napastnikiem do strzelaniny. Policjanci zostali poważnie ranni, ale mimo to udało im się zneutralizować 24-latka, który nie przeżył.

Tego samego dnia wieczorem służby weszły do domu rodzinnego zamachowca. Wewnątrz znaleźli ciała trzech osób: ojca, matki i siostry mężczyzny. Wszyscy mieli rany postrzałowe.



