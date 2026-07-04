Żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu. Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci - przekazała w sobotę rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem - przed godz. 4 - w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Niewykluczone, że żołnierz próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty. Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustaliło RMF FM 20-latek to zawodowy żołnierz z batalionu Strzelców Podhalańskich, elitarnego rodzaju piechoty górskiej Wojska Polskiego.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.





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