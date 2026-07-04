Żołnierz skakał po radiowozach i uszkodził komisariat policji

Grzegorz Lepak

Oprac.: Grzegorz Lepak

20-letni żołnierza z batalionu Strzelców Podhalańskich zatrzymano w sobotę nad ranem w Tymbarku (Małopolska). Mężczyzna skakał po radiowozach i uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu, prawdopodobnie usiłując wedrzeć się do środka. Zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.

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Radiowóz polskiej policji z niebiesko-białym oznakowaniem zaparkowany przy jasnym budynku, częściowo za krzewami.
Zawodowy żołnierz z batalionu Strzelców Podhalańskich zatrzymany po zdewastowaniu kilku radiowozów (zdj. ilustracyjne)Polsat News

Żołnierz rozbił szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu, uszkodził dwa radiowozy i dwa samochody prywatne zaparkowane w pobliżu. Mężczyzna rzucał też koszami na śmieci - przekazała w sobotę rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem - przed godz. 4 - w Tymbarku, w powiecie limanowskim. Niewykluczone, że żołnierz próbował dostać się do środka; w nocy komisariat był zamknięty. Według informacji policji 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

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Jak ustaliło RMF FM 20-latek to zawodowy żołnierz z batalionu Strzelców Podhalańskich, elitarnego rodzaju piechoty górskiej Wojska Polskiego.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, zostanie przekazany Żandarmerii Wojskowej.

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