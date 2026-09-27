W skrócie Podczas przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa starszy mieszkaniec potargał i wyrzucił do kosza kartę do głosowania.

Służby ustaliły tożsamość mężczyzny. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Wyniki wyborów mają zostać ogłoszone w nocy, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przewidziana jest druga tura.

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Informację o incydencie przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, otwiera się w nowym oknie kom. Piotr Szpiech. Jak poinformował, starszy mężczyzna, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci.

Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.

Kraków. Mężczyzna potargał kartę do głosowania i wyrzucił ją do śmieci

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl potwierdził, że otrzymał on informację o tym zdarzeniu. Zaznaczył, że każdemu mieszkańcowi przysługuje do pobrania tylko jedna karta, co oznacza, że jeśli się pomyli albo zniszczy wydaną kartę, nie będzie miał szansy wypełnić nowej.

Dyl zapewnił, że poza tym jednym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym złamaniu ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym. Do godz. 17 policjanci nie odnotowali kolejnych naruszeń ciszy.

Mieszkańcy Krakowa mogą oddać swoje głosy do godz. 21 w 454 obwodach. Na karcie do głosowania jest osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, należy wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów.

Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Natomiast jeśli mieszkaniec odda głos zarówno na Hoffmana, jak i również jednego z innych wpisanych kandydatów - wówczas głos zostanie uznany za ważny, oddany na nieskreślonego kandydata. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.

Wybory prezydenta Krakowa. Wyniki zostaną ogłoszone w nocy z niedzieli na poniedziałek

Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.



