Zniknął przed Wigilią. Szczęśliwy finał poszukiwań
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 34-latka, który dzień przed Wigilią zaginął w Rabce-Zdroju (woj. małopolskie). Mężczyzna szczęśliwie odnalazł się w Kielcach.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadziła poszukiwania zaginionego 34-latka, mieszkańca miejscowości Rdzawka.
Zaginiony był ostatni raz widziany we wtorek - dzień przed Wigilią - w okolicach sklepu Carrefour przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. Od tamtej pory kontakt z nim się urwał, co zaniepokoiło jego rodzinę.
Z informacji, uzyskanych przez Interię wynikało, że zaginiony mógł wymagać opieki lekarskiej.
Poszukiwania prowadził Komisariat Policji w Rabce-Zdroju. - Choć działania rozpoczęły się na Podhalu, nie wykluczamy, że mężczyzna mógł przemieścić się do innego miasta - podkreślał asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
Poszukiwania szczęśliwie zakończyły się w Dzień Bożego Narodzenia. Bliscy mężczyzny przekazali Interii, że szczęśliwie odnalazł się na terenie Kielc.