Zniknął przed Wigilią. Szczęśliwy finał poszukiwań

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadziła poszukiwania zaginionego 34-latka, mieszkańca miejscowości Rdzawka.

Zaginiony był ostatni raz widziany we wtorek - dzień przed Wigilią - w okolicach sklepu Carrefour przy ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. Od tamtej pory kontakt z nim się urwał, co zaniepokoiło jego rodzinę.

Z informacji, uzyskanych przez Interię wynikało, że zaginiony mógł wymagać opieki lekarskiej.

Poszukiwania prowadził Komisariat Policji w Rabce-Zdroju. - Choć działania rozpoczęły się na Podhalu, nie wykluczamy, że mężczyzna mógł przemieścić się do innego miasta - podkreślał asp. szt. Łukasz Burek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Poszukiwania szczęśliwie zakończyły się w Dzień Bożego Narodzenia. Bliscy mężczyzny przekazali Interii, że szczęśliwie odnalazł się na terenie Kielc.

