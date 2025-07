Znalazł rzeczy, które mogły należeć do Tadeusza D. Policja apeluje

W pobliżu miejsca znalezienia zwłok Tadeusza D. postronna osoba napotkała przedmioty, które mogły należeć do 57-latka - potwierdziła Interii st. asp. Jolanta Batko, rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

- Przedmioty zostały przekazane wczoraj funkcjonariuszom komendy w Limanowej - powiedziała Interii st. asp. Jolanta Batko. Policja weryfikuje, czy mogły one należeć do zmarłego 57-latka.

- Nie mamy całej wiedzy, co dokładnie mężczyzna miał ze sobą w lesie, dlatego wciąż może się okazać, że kolejne rzeczy potencjalnie związane ze sprawą będą znalezione przez osoby postronne - podkreśla rzeczniczka. - Apelujemy, żeby absolutnie tych rzeczy nie dotykać, tylko powiadomić służby - dodała.

Bratko zaapelowała także o to, by nie szukać w lesie innych przedmiotów, które mógł tam pozostawić Tadeusz D. , ze względu na możliwość zatarcia śladów .

- Sytuacja nie wynika z zaniedbań funkcjonariuszy tylko z obiektywnych ograniczeń w dotarciu do każdego miejsca w tak dużym, zalesionym terenie - stwierdziła rzeczniczka.

- To jest ponad 200 hektarów, policjanci są tam cały czas, będą przez kolejne dni. Nadal weryfikujemy informacje o kryjówkach, jaskiniach, ziemiankach - wyliczała.

We wtorek znaleziono ciało 57-latka podejrzanego o dokonanie podwójnego zabójstwa w Starej Wsi (gm. Limanowa).

Tadeusz D. był poszukiwany przez służby od 27 czerwca, kiedy to doszło do strzelaniny. Podejrzany miał otworzyć ogień do członków swojej rodziny - 26-letniej córki, 31-letniego zięcia i 72-letniej teściowej.