W skrócie Starosta tatrzański zapowiedział, że jeśli resort klimatu nie zgodzi się na pełną trasę przewozów do Morskiego Oka, od 1 grudnia powiat sam zorganizuje transport konny.

Tatrzański Park Narodowy sprzeciwia się planom starosty i podkreśla, że nie będzie organizatorem przewozów ani nie udostępni swoich terenów dla zaprzęgów konnych.

Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka popiera zapowiedzi starosty, wskazując na problemy finansowe i organizacyjne wynikające ze skrócenia trasy pilotażowej.

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Od 1 września wozy konne kursują na skróconej do około 3 km trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Wcześniej fiakrzy przewozili turystów na całej, około siedmiokilometrowej trasie do Polany Włosienica przed Morskim Okiem.

Skrócenie trasy to element pilotażu nowego modelu transportu do Morskiego Oka, w którym zaprzęgi konne mają funkcjonować równolegle z elektrycznymi busami, co ma ograniczyć obciążenie koni. Koncepcja ta zakłada, że konie pracowałyby na łagodniejszym odcinku drogi, a dalszą część trasy obsługiwałyby pojazdy elektryczne.

Spór o transport konny do Morskiego Oka. Starosta tatrzański zapowiada

Resort klimatu kupił już cztery elektryczne busy, a kolejne 16 pojazdów, sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma dotrzeć do Zakopanego w czerwcu 2027 r.

W lutym 2025 r. w Zakopanem podpisano list intencyjny w sprawie przyszłości przewozów, w którym m.in. ustalono skróconą trasę dla zaprzęgów konnych. Sygnatariuszami dokumentu byli powiat tatrzański, Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka i gmina Bukowina Tatrzańska. W spotkaniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej starosta tatrzański Andrzej Skupień poinformował, że zgodnie z zeszłorocznym porozumieniem do czasu pełnego uruchomienia nowego modelu transportu zimą fiakrzy mieli zachować możliwość przewożenia turystów na trasie do Włosienicy. Tymczasem pilotaż skróconego transportu jest przedłużany.

Skupień zapowiedział, że jeśli ministerstwo nie zmieni stanowiska i nie pozwoli na przejazdy wozów na całej trasie, powiat wydzierżawi fiakrom pas drogi powiatowej i sam zorganizuje przewozy konne na odcinku od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy. Zaprzęgi miałyby rozpoczynać i kończyć kursy w granicach pasa drogi powiatowej, bez korzystania z terenów należących do TPN.

"Nie tak się umawialiśmy". Starosta apeluje do minister Hennig-Kloski

- Apeluję do pani minister, żeby honorowała to, na co się z nami umówiła. To nie jest wojna, ale jest to sytuacja, w której musimy wyjść z twarzą wobec swoich mieszkańców i przedsiębiorców. Nie tak się umawialiśmy. Ja tylko żądam tego, co wtedy było ustalone - podkreślił Skupień.

Zaznaczył, że nie jest to wypowiedzenie listu intencyjnego, lecz próba wyegzekwowania wcześniejszych ustaleń. Według niego umowy fiakrów z TPN obowiązują do końca listopada, a zaproponowane im kolejne także wskazują na skróconą trasę od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza.

Konie wrócą na całą trasę do Morskiego Oka? Tatrzański Park Narodowy przeciwko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poproszone przez PAP o komentarz, odesłało do komunikatu wydanego przez Tatrzański Park Narodowy w tej sprawie. Według dyrekcji TPN skrócenie trasy wynika bezpośrednio z listu intencyjnego z lutego 2025 r. Park podkreśla, że realizowany model transportu łączonego ma ograniczyć obciążenie koni, a jednocześnie zapewnić turystom możliwość dotarcia do Morskiego Oka.

TPN opowiedział się za kontynuowaniem przewozów konnych do Wodogrzmotów Mickiewicza. Poinformował, że zaproponował przewoźnikom warunki współpracy na sezon zimowy, ale nie zostały one zaakceptowane. Obecne umowy wygasają 30 listopada, a od 1 grudnia park nie będzie organizował zimowych przewozów konnych ani udostępniał na ten cel swoich placów postojowych.

Odnosząc się do zapowiedzi starosty o samodzielnym zorganizowaniu przewozów konnych do Polany Włosienica przed Morskim Okiem, park zaznaczył, że ewentualne przywrócenie przewozów na tym odcinku odbywałoby się bez jego akceptacji. TPN nie będzie ich organizatorem ani nie udostępni swoich terenów. Zwrócił również uwagę, że zawracanie zaprzęgów w pasie drogowym może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Jednocześnie zadeklarował gotowość do dalszych rozmów.

"Oceniamy z satysfakcją". Stowarzyszenia Przewoźników o zapowiedzi starosty

Prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka ocenił, że pilotaż nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Wskazał na problemy organizacyjne i finansowe fiakrów, długie oczekiwanie na kursy powrotne oraz trudności turystów, którzy - jego zdaniem - nie są w stanie pokonać pieszo odcinka od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka.

- Zapowiedź starosty o przywróceniu naszego transportu na starym dystansie, czyli do Włosienicy, oceniamy z satysfakcją - powiedział Mąka.

Spór o przyszłość przewozów konnych trwa od kilku lat. Część organizacji prozwierzęcych domaga się całkowitej likwidacji transportu konnego, wskazując na przeciążanie zwierząt. Z kolei przedstawiciele środowiska weterynaryjnego i hodowlanego podkreślają, że coroczne badania nie potwierdzają systemowego przeciążenia koni. Przeciwny likwidacji przewozów konnych do Morskiego Oka jest m.in. Małopolski Związek Hodowców Koni.

Według danych TPN na trasie nie odnotowano przypadku śmierci konia z powodu przeciążenia. Padły natomiast trzy konie. W dwóch przypadkach przyczyną było tzw. nagłe zachorowanie - pęknięcie aorty i kolka żołądkowa, w jednym spłoszenie przez nisko lecący śmigłowiec.



