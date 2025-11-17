W skrócie W Olkuszu służby interweniowały po otrzymaniu zgłoszeń o dwóch podejrzanych paczkach dostarczonych do urzędów.

Przeprowadzono ewakuację i sprawdzono przesyłki pod kątem niebezpiecznych substancji, nie wykryto zagrożenia.

Policja prowadzi śledztwo, paczki skierowano do badań laboratoryjnych, a podejrzewany jest potencjalny sprawca.

Służby w Olkuszu przeprowadziły w poniedziałek szeroko zakrojoną akcję po otrzymaniu informacji o dwóch podejrzanych przesyłkach dostarczonych do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pierwsze zgłoszenie o "niezidentyfikowanej i niebezpiecznej paczce" wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu około godz. 11:35.

- Na miejsce zadysponowano strażaków, a teren zabezpieczono - przekazał Interii kpt. mgr inż. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP.

Po ocenie sytuacji wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa odpowiedzialną za identyfikację i neutralizację potencjalnie niebezpiecznych substancji. Dla bezpieczeństwa ewakuowano 85 osób z urzędu.

Jak poinformował kpt. Bielach, urządzenia pomiarowe nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia, a paczka została przekazana policji do dalszych badań laboratoryjnych.

Druga podejrzana przesyłka w Olkuszu. Policja bada sprawę

Niedługo później służby otrzymały informację o kolejnej przesyłce - tym razem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

- Podobne działania przeprowadzono również tam, przesyłkę zabezpieczono, a dostęp do części pomieszczeń ograniczono - dodał w rozmowie z Interią kpt. Bielach.

O szczegółach akcji poinformowała Interię również st. post. Agnieszka Stefaniak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

- Do obu instytucji trafiły w tym samym czasie podejrzane paczki. Specjalistyczna grupa chemiczna oraz straż pożarna sprawdziły ich zawartość. W każdej znajdowały się koperty oznaczone informacją, że w środku mogą być niebezpieczne substancje - przekazała rzecznik.

Podejrzane paczki w Olkuszu. "Nie wykryto żadnego zagrożenia"

Policja zabezpieczyła przesyłki i skierowała je do badań laboratoryjnych.

- Posiadamy wstępne informacje pozwalające wskazać osobę mogącą odpowiadać za wykroczenie z art. 66 kodeksu wykroczeń. Ustalamy także, czy oba incydenty są ze sobą powiązane - dodała Stefaniak.

Po przeprowadzeniu pomiarów i wstępnego rozpoznania strażacy ocenili sytuację jako opanowaną.

- Nie wykryto żadnego zagrożenia, a pracownicy wrócili do swoich obowiązków - podkreślił w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach.

Śledczy czekają na wyniki badań laboratoryjnych, które pozwolą jednoznacznie określić charakter przesyłek.

