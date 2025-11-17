Zgłoszenie o "niebezpiecznych paczkach" w urzędach. Interwencja służb

Aleksandra Czurczak

Do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu jednocześnie trafiły podejrzane paczki, które postawiły na nogi służby. Ewakuowano 85 osób, a na miejsca skierowano specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa. Policja ustala, czy oba incydenty są powiązane i kto może stać za przesyłkami.

Olkusz. Podejrzane paczki. Ewakuacja urzędu i działania służb
Olkusz. Podejrzane paczki. Ewakuacja urzędu i działania służbŁukasz PiątekINTERIA.PL

W skrócie

  • W Olkuszu służby interweniowały po otrzymaniu zgłoszeń o dwóch podejrzanych paczkach dostarczonych do urzędów.
  • Przeprowadzono ewakuację i sprawdzono przesyłki pod kątem niebezpiecznych substancji, nie wykryto zagrożenia.
  • Policja prowadzi śledztwo, paczki skierowano do badań laboratoryjnych, a podejrzewany jest potencjalny sprawca.
Służby w Olkuszu przeprowadziły w poniedziałek szeroko zakrojoną akcję po otrzymaniu informacji o dwóch podejrzanych przesyłkach dostarczonych do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pierwsze zgłoszenie o "niezidentyfikowanej i niebezpiecznej paczce" wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu około godz. 11:35.

- Na miejsce zadysponowano strażaków, a teren zabezpieczono - przekazał Interii kpt. mgr inż. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP.

    Po ocenie sytuacji wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa odpowiedzialną za identyfikację i neutralizację potencjalnie niebezpiecznych substancji. Dla bezpieczeństwa ewakuowano 85 osób z urzędu.

    Jak poinformował kpt. Bielach, urządzenia pomiarowe nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia, a paczka została przekazana policji do dalszych badań laboratoryjnych.

    Druga podejrzana przesyłka w Olkuszu. Policja bada sprawę

    Niedługo później służby otrzymały informację o kolejnej przesyłce - tym razem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

    - Podobne działania przeprowadzono również tam, przesyłkę zabezpieczono, a dostęp do części pomieszczeń ograniczono - dodał w rozmowie z Interią kpt. Bielach.

    O szczegółach akcji poinformowała Interię również st. post. Agnieszka Stefaniak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

    - Do obu instytucji trafiły w tym samym czasie podejrzane paczki. Specjalistyczna grupa chemiczna oraz straż pożarna sprawdziły ich zawartość. W każdej znajdowały się koperty oznaczone informacją, że w środku mogą być niebezpieczne substancje - przekazała rzecznik.

      Podejrzane paczki w Olkuszu. "Nie wykryto żadnego zagrożenia"

      Policja zabezpieczyła przesyłki i skierowała je do badań laboratoryjnych.

      - Posiadamy wstępne informacje pozwalające wskazać osobę mogącą odpowiadać za wykroczenie z art. 66 kodeksu wykroczeń. Ustalamy także, czy oba incydenty są ze sobą powiązane - dodała Stefaniak.

      Po przeprowadzeniu pomiarów i wstępnego rozpoznania strażacy ocenili sytuację jako opanowaną.

      - Nie wykryto żadnego zagrożenia, a pracownicy wrócili do swoich obowiązków - podkreślił w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach.

      Śledczy czekają na wyniki badań laboratoryjnych, które pozwolą jednoznacznie określić charakter przesyłek.

