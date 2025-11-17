Zgłoszenie o "niebezpiecznych paczkach" w urzędach. Interwencja służb
Do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu jednocześnie trafiły podejrzane paczki, które postawiły na nogi służby. Ewakuowano 85 osób, a na miejsca skierowano specjalistyczną grupę chemiczną z Krakowa. Policja ustala, czy oba incydenty są powiązane i kto może stać za przesyłkami.
Służby w Olkuszu przeprowadziły w poniedziałek szeroko zakrojoną akcję po otrzymaniu informacji o dwóch podejrzanych przesyłkach dostarczonych do Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Pierwsze zgłoszenie o "niezidentyfikowanej i niebezpiecznej paczce" wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu około godz. 11:35.
- Na miejsce zadysponowano strażaków, a teren zabezpieczono - przekazał Interii kpt. mgr inż. Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP.
Po ocenie sytuacji wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa odpowiedzialną za identyfikację i neutralizację potencjalnie niebezpiecznych substancji. Dla bezpieczeństwa ewakuowano 85 osób z urzędu.
Jak poinformował kpt. Bielach, urządzenia pomiarowe nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia, a paczka została przekazana policji do dalszych badań laboratoryjnych.
Druga podejrzana przesyłka w Olkuszu. Policja bada sprawę
Niedługo później służby otrzymały informację o kolejnej przesyłce - tym razem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
- Podobne działania przeprowadzono również tam, przesyłkę zabezpieczono, a dostęp do części pomieszczeń ograniczono - dodał w rozmowie z Interią kpt. Bielach.
O szczegółach akcji poinformowała Interię również st. post. Agnieszka Stefaniak, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
- Do obu instytucji trafiły w tym samym czasie podejrzane paczki. Specjalistyczna grupa chemiczna oraz straż pożarna sprawdziły ich zawartość. W każdej znajdowały się koperty oznaczone informacją, że w środku mogą być niebezpieczne substancje - przekazała rzecznik.
Podejrzane paczki w Olkuszu. "Nie wykryto żadnego zagrożenia"
Policja zabezpieczyła przesyłki i skierowała je do badań laboratoryjnych.
- Posiadamy wstępne informacje pozwalające wskazać osobę mogącą odpowiadać za wykroczenie z art. 66 kodeksu wykroczeń. Ustalamy także, czy oba incydenty są ze sobą powiązane - dodała Stefaniak.
Po przeprowadzeniu pomiarów i wstępnego rozpoznania strażacy ocenili sytuację jako opanowaną.
- Nie wykryto żadnego zagrożenia, a pracownicy wrócili do swoich obowiązków - podkreślił w rozmowie z Interią kpt. Michał Bielach.
Śledczy czekają na wyniki badań laboratoryjnych, które pozwolą jednoznacznie określić charakter przesyłek.