Zgłosiła się na policję. Przyniosła granaty w reklamówce

W Wieliczce doszło do niebezpiecznego incydentu. 20-letnia kobieta przyniosła na policję dwa granaty w reklamówce - podała Komenda Powiatowej Policji w Wieliczce. Jak przekazano w komunikacie, "znalazła je w rzeczach po zmarłym dziadku" i przewiozła do Małopolski aż z Kołobrzegu. Funkcjonariusze zwrócili się po wsparcie do saperów.