W skrócie 51-letni Robert Kosidło zginął w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, próbując schronić się w sklepie przed strzałami oddawanymi przez napastnika.

Lokalni kupcy, z którymi współpracował zmarły, rozpoczęli w mediach społecznościowych poszukiwania rodziny 51-latka, by umożliwić organizację godnego pochówku.

W wyniku zamachu przeprowadzonego przez 24-letniego Michała Oksińskiego zginęło łącznie sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch bohaterskich policjantów.

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Robert Kosidło pochodził z Rybnika, ale od lat był związany z Krakowem. Mieszkał w Nowej Hucie, a niemal każdego dnia pojawiał się na Rynku Głównym, gdzie pomagał sprzedawcom pamiątek i obrazów.

Jak opisuje "Dziennik Polski", mężczyzna miał za sobą poważny wypadek we Włoszech, po którym, mimo operacji, nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej.

Nie przeszkadzało mu to jednak w codziennym wspieraniu znajomych kupców. Pomagał im przygotowywać stoiska do handlu, transportować towary i porządkować miejsca sprzedaży.

Zamach w Krakowie. 51-letni Robert Kosidło zginął, szukając schronienia

- Był bardzo uczciwy, pomocny, pomagał pchać i dowozić do Rynku nasze wózki z pamiątkami, rozpakowywać je, rozkładać towar z rana i pakować po południu - wspominała w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa.

W sobotę, 7 listopada, Robert Kosidło przyszedł na Rynek Główny około godz. 15. Tego dnia zamierzał pomóc znajomym w zamknięciu stoisk, ponieważ z powodu niskiej temperatury kupcy planowali wcześniej zakończyć handel.

Kiedy rozległy się strzały, ludzie zaczęli uciekać i szukać schronienia w pobliskich budynkach. 51-latek próbował ukryć się w jednym ze sklepów.

- Przyszedł zapytać, kiedy będę pakował pamiątki, bo było zimo, miałem wcześniej zakończyć pracę. On przyszedł pomóc pakować. Minutę później rozległ się huk. Strzały usłyszeliśmy od strony ul. Sławkowskiej. Podszedłem jeszcze bliżej Kościoła Mariackiego, żeby zobaczyć co się tam dzieje, czy jakieś fajerwerki, czy pokazy. Okazało się, że zamachowiec strzela - relacjonował jeden z lokalnych kupców - Adam Szyfko cytowany przez portal Kraków Nasze Miasto.

- Wróciłem szybko do wózka z pamiątkami, ludzie już uciekali do sklepów. Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do Zary. On szedł za mną, trochę wolniej. Był już w drzwiach, gdy dostał kulę. Oglądnąłem się i kątem oka zobaczyłem jak upadł na macie przed wejściem. Jeszcze kilka sekund i mógł się uratować - wspomina.

Na miejscu podjęto reanimację, a następnie przewieziono go do szpitala. Mimo wysiłków ratowników i lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Kraków. Przyjaciele Roberta Kosidły apelują o pomoc. Pochodził z Rybnika

Po śmierci mężczyzny jego przyjaciele i znajomi kupcy rozpoczęli poszukiwania krewnych 51-latka. Chcą dotrzeć do rodziny Roberta Kosidły na Śląsku, aby poinformować ją o tragedii i zorganizować godny pochówek.

Jak dotąd kupcy dowiedzieli się, że ciało zmarłego może odebrać jedynie rodzina. Nie zamierzają jednak pozostawić tej sprawy. Jeśli nie uda się odnaleźć bliskich 51-latka, deklarują, że sami zajmą się jego godnym pochówkiem.

W mediach społecznościowych rozpowszechniany jest apel skierowany do osób, które mogą znać krewnych Roberta Kosidły lub pomóc w nawiązaniu z nimi kontaktu. Mężczyzna pochodził z Rybnika na Śląsku.

Robert Kosidło jest jedną z sześciu osób, które straciły życie w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Sprawca, 24-letni Michał Oksiński, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Rannych zostało 16 osób, w tym dwóch bohatersko walczących z napastnikiem - policjantów oraz sam zamachowiec.

Oksiński zmarł w poniedziałek w szpitalu.



