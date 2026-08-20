W skrócie W Małopolsce strażacy przeprowadzili ponad 180 interwencji w związku z nawałnicami, a w Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego.

Do godziny 20 odnotowano 182 wyjazdy straży pożarnej, najwięcej w powiecie myślenickim oraz w Krakowie, powiatach wadowickim, bocheńskim, wielickim, olkuskim i tatrzańskim.

W Dobczycach silny wiatr uszkodził dachy dziewięciu budynków, w jednym przypadku dach został całkowicie zerwany.

IMGW i RCB wydały ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami, silnym wiatrem i możliwym gradem, a w kilku województwach rozesłano alerty pogodowe.

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Do godz. 20 w Małopolsce strażacy podjęli 182 interwencje - poinformował rzecznik małopolskiej PSP kpt. Hubert Ciepły.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie myślenickim - tam strażacy wyjeżdżali łącznie 107 razy. 19 interwencji dotyczyło Krakowa, 15 - powiatu wadowickiego, 12 - powiatu bocheńskiego, osiem - powiatu wielickiego, a po pięć - powiatu olkuskiego i tatrzańskiego.

Dobczyce. Wiatr zrywał dachy, liczne interwencje PSP

- Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd - przekazał kpt. Hubert Ciepły.

Z powodu burz uszkodzone zostały dachy dziewięciu budynków, najwięcej w gminie Dobczyce, a w jednym przypadku pokrycie o powierzchni 140 metrów kwadratowych zostało całkowicie zerwane.

Do godz. 3 w nocy z czwartku na piątek w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a nawet grad.

Opady drobnych bryłek lodu odnotowano we wspomnianych Dobrzycach - informuje na platformie X Sieć Obserwatorów Burz.

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Awarie na Podkarpaciu. Setki odbiorców bez prądu

Ze skutkami burz walczyli również strażacy z Podkarpacia. Rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marcin Betleja poinformował PAP, że przeprowadzono 69 interwencji, najwięcej w powiatach: tarnobrzeskim, łańcuckim i niżańskim.

Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych.

- Na szczęście nikt nie został ranny - dodał Betleja.

Dyżurna z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk przekazała PAP, że obecnie bez prądu jest 1630 odbiorców, w okolicach Leżajska i Łańcuta. Jak dodała, burze jeszcze nie opuściły regionu i zgłoszenia sukcesywnie będą spływać. Strażacy ostrzegają, że w związku z tym liczba interwencji może być większa.

Nawałnice nad Polską. Alert RCB dla kilku województw

W związku z nawałnicami do odbiorców na terenie województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części województwa opolskiego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki i strzelecki), mazowieckiego (powiaty: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński) i łódzkiego (powiaty: opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski i radomszczański), wysłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Pogoda: dziś i jutro (20/21.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi komunikat.

IMGW ostrzega przed gwałtownymi ulewami. Możliwe podtopienia

Synoptyk IMGW Anna Gryczman informowała wcześniej, że w najbliższych godzinach groźne zjawiska występować będą na południu, w centrum i na wschodzie Polski, lokalnie spadnie grad. Sumy opadów w tym czasie wyniosą do 30-50 mm.

Synoptyk ostrzegła o możliwych lokalnych podtopieniach w pasie od Kotliny Kłodzkiej i południa woj. opolskiego i śląskiego, a także na kielecczyźnie, na północy Małopolski, po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia.

- Niestety mówimy tutaj o skutkach w postaci lokalnych potopień, więc będzie dosyć niebezpiecznie. Te gwałtowne burze mogą dawać także porywy wiatru do 90-110 km/h - podkreśliła Gryczman.

Burze możliwe są również w ciągu dnia w piątek, ale niebezpieczne zjawiska nasilą się wieczorem.



