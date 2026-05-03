Zdewastowano kapliczki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Policja szuka sprawców
Na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich pojawiły się szpecące napisy - poinformowało Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaria Zebrzydowska. O akcie wandalizmu powiadomiona została policja. Przedstawiciele Sanktuarium zwrócili się ponadto do pielgrzymów i okolicznych mieszkańców o "zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań". To niejedyny tego typu akt wandalizmu w ostatnim czasie.
O sprawie poinformowało Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaria Zebrzydowska. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że aktu wandalizmu dopuszczono się na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich. Na budynkach pojawiły się szpecące napisy.
Kalwaria Zebrzydowska. Napisy na kaplicach, sprawę zgłoszono policji
W komunikacie przedstawiciele Sanktuarium stanowczo sprzeciwili się "dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami, wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO".
"Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" - podkreślono w komunikacie.
Jak czytamy, sprawa została zgłoszona służbom i obecnie jest badana przez policję.
"Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek" - zaapelowano.
To niejedyny akt wandalizmu na murach polskiej świątyni
Dodajmy, że to niejedyny tego typu akt wandalizmu, do którego doszło w ostatnim czasie. Pod koniec kwietnia informowaliśmy bowiem o zdarzeniu, do którego doszło w małopolskiej Trzebini.
Tam ktoś pomalował sprayem ścianę frontową kościoła. Pojawiły się na niej chaotyczne napisy i ciągi liczb. Sprawą zajęła się policja.
Z kolei w lutym na terenie kościoła pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu doszło do "wymalowania znaków o charakterze satanistycznym oraz umieszczenia pogróżek".
Sprawcy posługiwali się wówczas czarnym sprejem, którym wymalowali na drzwiach i murach kościoła oraz na cokole pobliskiego pomnika Maryi symbole, takie jak odwrócone krzyże, czy trzy szóstki. Oprócz tego, na jednej ze ścian wypisano groźbę: "Ten kościół spłonie". Proboszcz informował wówczas, że sprawa została zgłoszona na policję.