W skrócie Na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich pojawiły się szpecące napisy, o czym poinformowało Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaria Zebrzydowska.

Sprawa została zgłoszona policji, a przedstawiciele Sanktuarium apelują do pielgrzymów i mieszkańców o zgłaszanie niepokojących zachowań.

W ostatnich miesiącach doszło również do podobnych aktów wandalizmu w kościołach w Trzebini i Poznaniu.

O sprawie poinformowało Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaria Zebrzydowska. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że aktu wandalizmu dopuszczono się na kilku kaplicach Dróżek Kalwaryjskich. Na budynkach pojawiły się szpecące napisy.

Kalwaria Zebrzydowska. Napisy na kaplicach, sprawę zgłoszono policji

W komunikacie przedstawiciele Sanktuarium stanowczo sprzeciwili się "dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami, wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO".

"Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" - podkreślono w komunikacie.

Jak czytamy, sprawa została zgłoszona służbom i obecnie jest badana przez policję.

"Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek" - zaapelowano.

To niejedyny akt wandalizmu na murach polskiej świątyni

Dodajmy, że to niejedyny tego typu akt wandalizmu, do którego doszło w ostatnim czasie. Pod koniec kwietnia informowaliśmy bowiem o zdarzeniu, do którego doszło w małopolskiej Trzebini.

Tam ktoś pomalował sprayem ścianę frontową kościoła. Pojawiły się na niej chaotyczne napisy i ciągi liczb. Sprawą zajęła się policja.

Z kolei w lutym na terenie kościoła pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu doszło do "wymalowania znaków o charakterze satanistycznym oraz umieszczenia pogróżek".

Sprawcy posługiwali się wówczas czarnym sprejem, którym wymalowali na drzwiach i murach kościoła oraz na cokole pobliskiego pomnika Maryi symbole, takie jak odwrócone krzyże, czy trzy szóstki. Oprócz tego, na jednej ze ścian wypisano groźbę: "Ten kościół spłonie". Proboszcz informował wówczas, że sprawa została zgłoszona na policję.

