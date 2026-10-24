Zderzenie z udziałem autobusu pod Krakowem. Są ranni, droga zablokowana

- Wypadek miał miejsce w miejscowości Jerzmanowice na drodze krajowej nr 49. Było to zderzenie czołowe samochodu osobowego z autobusem MPK. Podróżowało 15 osób plus kierowca w autobusie, samochodem osobowym jedna osoba. Cztery osoby zostały hospitalizowane i zabrane do szpitala, trzy osoby zaopatrzone na miejscu - powiedział Interii asp. szt. Dariusz Dziura ze stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

Gazeta Krakowska poinformowała, że droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują strażacy, ratownicy oraz policjanci.



