Zderzenie z udziałem autobusu pod Krakowem. Są ranni, droga zablokowana

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

W podkrakowskich Jerzmanowicach doszło do czołowego zderzenia miejskiego autobusu z autem osobowym. Autobusem podróżowało 15 osób plus kierowca, samochodem osobowym jedna. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala, trzy były opatrzone na miejscu - powiedział w rozmowie z Interią asp. szt. Dariusz Dziura z KM PSP w Krakowie.

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W Jerzmanowicach pod Krakowem doszło do zderzenia, trwa akcja służb (zdj. ilustracyjne)morris71123RF/PICSEL

- Wypadek miał miejsce w miejscowości Jerzmanowice na drodze krajowej nr 49. Było to zderzenie czołowe samochodu osobowego z autobusem MPK. Podróżowało 15 osób plus kierowca w autobusie, samochodem osobowym jedna osoba. Cztery osoby zostały hospitalizowane i zabrane do szpitala, trzy osoby zaopatrzone na miejscu - powiedział Interii asp. szt. Dariusz Dziura ze stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

Gazeta Krakowska poinformowała, że droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują strażacy, ratownicy oraz policjanci.

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