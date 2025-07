- Co do motywów działania sprawcy prowadzone są czynności dowodowe , które mają na celu ustalenie między innymi motywów jego działania. Więcej informacji na ten temat nie udzielamy - wyjaśniła prokurator Magdalena Gosztyła. Zaznaczyła, że w kwestii liczby strzałów oddanych na miejscu zdarzenia wypowiedzą się biegli z zakresu balistyki. Ustalenia będą dokonywane na podstawie zebranego materiału dowodowego.

- Zobowiązano go do systematycznego stawiania się w jednostce policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na bliską odległość. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie stosował się do nałożonych środków - przekazała prok. Gosztyła.