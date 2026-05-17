W skrócie Udział w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa deklaruje 62,82 proc. mieszkańców miasta.

Więcej mężczyzn niż kobiet planuje oddać swój głos w referendum, a najwięcej osób deklarujących udział jest w najmłodszej grupie wiekowej.

Wśród osób deklarujących udział w referendum, 92 proc. zamierza poprzeć odwołanie Miszalskiego ze stanowiska prezydenta.

Interia dotarła do sondażu OGB, w którym zapytano o referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa.

"Czy weźmie Pan(i) udział w referendum odwoławczym prezydenta i rady miejskiej, które odbędzie się 24 maja 2026 roku?" - takie pytanie zadano uczestnikom badania.

Referendum w Krakowie. Mieszkańcy odpowiedzieli, czy wezmą udział

Jak wynika z sondażu, oddanie głosu w referendum deklaruje 62,82 proc. respondentów. W tej grupie "zdecydowany" udział zapowiada 45,39 proc. ankietowanych, "raczej" pewnych jest 17,43 proc. badanych.

W referendum udziału nie zamierza brać 37,18 proc. zapytanych osób, z czego "zdecydowanie" - 26,05 proc., a "raczej" - 11,13 proc. respondentów.

Niepewnych udziału w referendum jest z kolei 9,34 proc. ankietowanych - tyle osób wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Więcej mężczyzn i najmłodszych. Kto deklaruje udział w referendum?

Oddanie głosu w referendum deklaruje więcej mężczyzn (68,03 proc.) niż kobiet (58,71 proc.). Swojego głosu nie zamierza oddać 41,29 proc. pań oraz 31,97 proc. panów.

Sondaż wskazuje również, że chęć udziału w referendum spada wraz z wiekiem.

Najwięcej respondentów deklarujących udział w głosowaniu jest w grupie 18-39 lat - 72,06 proc., z czego 63,67 proc. w przedziale wiekowym 18-29 lat i 76,80 proc. w przedziale 30-39.

Z kolei w grupie osób między 40. a 59. rokiem życia takich osób jest 60,49 proc. W tym przypadku twierdząco odpowiedziało 58,59 proc. respondentów w przedziale wiekowym 40-49 lat oraz 63,44 proc. w przedziale 50-59.

Wśród osób w wieku 60 lat i starszych przystąpienie do referendum zapowiada 52,11 proc. badanych. W tej grupie takich osób jest 55,87 proc. w przedziale wiekowym 60-69 lat oraz 49,51 proc. w przedziale 70 lat i więcej.

Aleksander Miszalski pożegna się z funkcją prezydenta Krakowa? Nowy sondaż

Pracownia OGB zapytała również respondentów, czy zagłosują za odwołaniem Miszalskiego, czy za jego pozostaniem na stanowisku prezydenta Krakowa.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 92 proc. ankietowanych. "Zdecydowanie" za odwołaniem włodarza stolicy Małopolski jest 65,21 proc., a "raczej" przekonanych jest 26,79 proc.

Przeciwnych ustąpieniu Miszalskiego z funkcji jest 8 proc. zapytanych osób. W tej grupie "zdecydowanie" za pozostaniem polityka Koalicji Obywatelskiej na stanowisku jest 2,59 proc. respondentów, "raczej" takie stanowisko popiera 5,41 proc.

Z badania wynika, że 11,87 proc. ankietowanych "nie wie", czy zagłosuje za odwołaniem Miszalskiego, czy za jego pozostaniem na stanowisku.

Za odwołaniem jest więcej kobiet, które zadeklarowały udział w referendum - 94,55 proc. ("zdecydowanie" - 59,42 proc. "raczej" - 35,13 proc.). Wśród mężczyzn, którzy oddadzą swój głos, 89,13 proc. będzie za odwołaniem Miszalskiego ("zdecydowanie" - 71,76 proc., "raczej" - 17,37 proc.).

Ważą się losy Aleksandra Miszalskiego. W sondażu dominuje jedna odpowiedź

Najwięcej respondentów, które są za odwołaniem Miszalskiego, jest w grupie osób w wieku 18-39 lat - łącznie 93,09 proc., z czego 56,28 proc. jest "zdecydowanych" swojego głosu, a "raczej" przekonanych jest 36,81 proc.

Z kolei w grupie osób między 40. a 59. rokiem życia takich osób jest 90,61 proc. ("zdecydowanie" - 68,56 proc., "raczej" - 22,05 proc.).

Badanie wskazuje, że w grupie wiekowej 50-59 lat jest najwięcej osób, które są "zdecydowanie" za pozostaniem Miszalskiego na stanowisku - 9,95 proc. Jednak i w tym przypadku przeważający odsetek (84,67 proc.) deklaruje, że popiera jego odwołanie.

Wśród osób w wieku 60 lat i starszych za odejściem polityka ze stanowiska jest 91,54 proc., z czego 79,40 proc. jest "zdecydowanych" swojego głosu, a "raczej" przekonanych jest 12,14 proc.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii mieszkańców Krakowa, które zostało przeprowadzone w dniach 11-14.05.2026 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=600 pełnoletnich mieszkańców. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć oraz wiek (dane wg GUS).

Referendum w Krakowie. Kiedy głosowanie?

Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta jest zaplanowane na 24 maja. Cisza wyborcza rozpocznie się o godz. 24.00 z piątku na sobotę.

Krakowianie będą mogli głosować w godzinach od 7 do 21 w ponad 450 lokalach. Wyborcy otrzymają dwie karty. Jedna dotyczyć będzie odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga - rady miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi "TAK" lub "NIE".

