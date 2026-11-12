Zapomoga dla rannych policjantów z Krakowa. Podano kwotę

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

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Policjanci ranni w sobotnim ataku na Rynku Głównym otrzymają zapomogi w kwocie po 100 tys. zł - powiadomiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Decyzję w tej sprawie podjęli szef KGP gen. insp. Marek Boroń oraz komendanci wojewódzki i miejski policji w Krakowie. Reporterka Polsat News ustaliła też, że szef MSWiA przyznał policjantom Jakubowi Kulikowi oraz Arturowi Morańskiemu medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

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Portrety policjantów jakuba kulika i artura morańskiego, którzy zostali ranni w ataku na krakowskim rynku głównym
Policjanci ranni w sobotnim ataku na krakowski Rynek Główny otrzymają zapomogi Beata Zawrzel/REPORTER materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Policjanci ranni w ataku na Rynku Głównym w Krakowie otrzymają zapomogi w wysokości 100 tys. zł każda, o czym poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
  • Minister Marcin Kierwiński przyznał rannym funkcjonariuszom, Jakubowi Kulikowi oraz Arturowi Morańskiemu, Medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja za bohaterską postawę.
  • Do Kancelarii Prezydenta RP trafiło 14 wniosków o nadanie Krzyży Zasługi za Dzielność dla policjantów i strażaków biorących udział w akcji ratunkowej na krakowskim Rynku.
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Karolina Gałecka przekazała, że policjanci będą także wspierani w procesie rehabilitacji. - Będziemy ich wspomagali, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji. To wszystko dzieje się na bieżąco - powiedziała rzeczniczka.

- W tych pierwszych dniach policjanci walczyli o życie. Teraz wspieramy ich nie tylko odznaczeniami, bo to też jest niezwykle ważne, ale również w formie materialnej - dodała.

Atak w Krakowie. Zapomoga dla rannych policjantów, informacje z MSWiA

Rzeczniczka MSWiA zapytana o to, czy zapomogi w kwocie po 100 tys. każda to cała pomoc, na jaką mogą liczyć, odparła, że funkcjonariusze otrzymają wsparcie również w momencie przechodzenia rehabilitacji, gdy będą potrzebowali środków finansowych.

- Również wtedy będą mogli liczyć zarówno na policję, jak i na MSWiA - zapewniła.

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Ponadto, jak ustaliła reporterka Polsat News Natalia Glińska, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyznał policjantom Jakubowi Kulikowi oraz Arturowi Morańskiemu Medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja za "heroiczną postawę podczas służby".

Karolina Gałecka przekazała również, że do Kancelarii Prezydenta RP zostało przekazanych 14 wniosków o nadanie Krzyży Zasługi za Dzielność dla sześciu strażaków oraz ośmiu policjantów, którzy brali udział w akcji po ataku na krakowski Rynek Główny.

Kraków. Atak na Rynku Główny. Odznaczono rannych policjantów

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 15. Według informacji udostępnionych przez policję 24-letni Michał O. wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać z broni automatycznej do znajdujących się tam przypadkowych ludzi.

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Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym interweniujący policjanci oraz napastnik, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

W rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła w sobotę wieczorem ciała trzech osób z ranami postrzałowymi. Byli to 52-letnia kobieta, 53-letni mężczyzna oraz 21-latka. Służby ustalili, że byli to matka, ojciec oraz siostra napastnika.

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