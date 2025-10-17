W skrócie Na filarze kładki technologicznej nad Wisłą w Krakowie, 40 metrów nad ziemią, ktoś pozostawił elektryczną hulajnogę.

Konstrukcja nie jest dostępna dla pieszych, a wejście na nią jest zakazane; na miejsce wezwano służby.

Strażacy późnym wieczorem bezpiecznie ściągnęli hulajnogę, jednak wciąż nie wiadomo, kto i jak ją tam umieścił.

Do nietypowego zdarzenia doszło w Krakowie. W czwartek zauważono, że ktoś umieścił elektryczną hulajnogę na filarze kładki technologicznej łączącej Przegorzały z Pychowicami.

Konstrukcja biegnie nad Wisłą, a jej pomost znajduje się około 40 metrów nad ziemią. Jak podają Wodociągi Miasta Krakowa, obiekt służy jako magistrala wodociągowa i nie jest udostępniany dla pieszych ani rowerzystów.

Kraków. Hulajnoga elektryczna na filarze kładki. Zadysponowano służby

Jak podało Radio Kraków, na miejscu pojawił się patrol policji, który potwierdził zgłoszenie. - Rzeczywiście hulajnoga znajdowała się na pylonie kładki - przekazali funkcjonariusze.

Późnym wieczorem strażacy przeprowadzili akcję usuwania pojazdu. Jak powiedział w rozmowie z Interią rzecznik prasowy PSP w Krakowie mł. kpt. Hubert Ciepły, po godzinie 21:00 "hulajnoga została ściągnięta".

- Strażacy otrzymali zgłoszenie przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To znaczy, że ktoś z mieszkańców albo osób tam przechodzących zauważył hulajnogę i zadzwonił pod numer alarmowy 112 - poinformował mł. kpt. mgr Hubert Ciepły.

- Grupa wysokościowa udała się na miejsce, strażacy weszli na górę i ściągnęli hulajnogę - relacjonował.

Akcja strażaków w Krakowie. Ktoś zaparkował hulajnogę 40 metrów nad ziemią

Nie wiadomo, w jaki sposób ktoś zdołał wspiąć się na wysoki pylon z ciężką hulajnogą. Wchodzenie na konstrukcję jest zabronione i możliwe wyłącznie przy użyciu drabinki technicznej.

W przeszłości pojawiały się propozycje, by zaadaptować kładkę do ruchu pieszego i rowerowego, jednak obecnie jest to jedynie obiekt technologiczny Wodociągów Miasta Krakowa.

Hulajnoga, która znalazła się na pylonie, należy do popularnej platformy mobilnej służącej do zamawiania przejazdów, która wynajmuje również tego typu pojazdy przez aplikację. Operator nie odpowiedział od razu na pytanie Interii o ten incydent.

