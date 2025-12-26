Zapadlisko w Małopolsce. Niedaleko znajdują się zabudowania

Krzysztof Ryncarz

W miejscowości Bolesław w województwie małopolskim w odległości kilkuset metrów od zabudowań pojawiło się zapadlisko. Przyczyną jest najprawdopodobniej działalność górnicza w nieczynnej już kopalni Olkusz-Pomorzany.

Ziemia zapadnięta wokół centralnie rosnącego drzewa, otoczona mokrą, błotnistą powierzchnią oraz rozmokłymi liśćmi. W tle widoczne drzewa i sucha roślinność typowa dla lasu po sezonie jesienno-zimowym.
Zapadlisko w BolesławiuŁukasz PiątekINTERIA.PL

W skrócie

  • W miejscowości Bolesław w Małopolsce pojawiło się zapadlisko, które powstało w pobliżu zabudowań, a straż pożarna natychmiast zabezpieczyła miejsce zdarzenia.
  • Za powstanie zapadliska najprawdopodobniej odpowiada dawna działalność kopalni Olkusz-Pomorzany, która zakończyła pracę w 2020 roku.
  • To nie pierwszy przypadek zapadliska w tej okolicy – podobne zjawiska odnotowano już wcześniej po likwidacji kopalni.
- W czwartek o godz. 14:55 do straży pożarnej w Olkuszu wpłynęło zgłoszenie o powstałym zapadlisku w Bolesławiu przy ul. Polnej. Zapadlisko zauważył spacerowicz. Działania straży pożarnej z Olkusza polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekazaniu informacji przybyłemu na miejsce zdarzenia wójtowi - poinformowano Interię w Stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Jak wynika z informacji podanych przez strażaków, zapadlisko ma ok. czterech metrów głębokości i ok. siedem metrów średnicy. Powstało w odległości kilkuset metrów od domów jednorodzinnych oraz cmentarza.

Leśna ścieżka prowadząca w stronę gęstego zagajnika z barierą taśmową i biało-czerwonym znakiem blokującym przejście, otoczona suchymi liśćmi oraz nagimi drzewami w pochmurnej aurze.
Straż Pożarna zabezpieczyła zapadlisko w BolesławiuŁukasz PiątekINTERIA.PL

- Zapadlisko będzie zgłoszone do odpowiednich instytucji, tak jak wymagają tego procedury. Po świętach zapadlisko będzie zasypane przez Zakłady Górniczo-Hutnicze (ZGH Bolesław) - powiedział Interii Wójt Gminy Bolesław - Krzysztof Dudziński.

Zapadlisko w Bolesławiu. To nie pierwsze w tym miejscu

Nie do końca wiadomo dlaczego w Bolesławiu powstało zapadlisko. Najprawdopodobniej jest to jednak efekt działalności górniczej.

W Bolesławiu i Olkuszu od 1974 roku do 2020 roku działała kopalnia Olkusz-Pomorzany. Wydobywano w niej rudy cynku i ołowiu.

Pusty, zaśnieżony teren otoczony taśmą ostrzegawczą z widocznymi suchymi roślinami, w tle zabudowania i drzewa na tle pochmurnego nieba.
Działania straży pożarnej z Olkusza polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzeniaŁukasz PiątekINTERIA.PL

To nie pierwsze zapadlisko, które powstało w Bolesławiu po likwidacji kopalni. W styczniu 2022 roku w pobliskim lesie zaobserwowano zapadlisko o głębokości ok. 12-15 metrów i średnicy ok. 60-90 metrów.

Współpraca Łukasz Piątek

Najnowsze