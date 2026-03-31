W skrócie Droga do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska została zamknięta z powodu intensywnych opadów śniegu i zagrożenia lawinowego trzeciego stopnia.

Służby apelują o rezygnację z wyjść w góry, ponieważ szlaki są nieprzetarte, widoczność ograniczona, a doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt mogą być niewystarczające.

Opady śniegu spowodowały utrudnienia komunikacyjne na Podhalu. Meteorolodzy prognozują poprawę pogody i ocieplenie od soboty.

W związku z intensywnymi opadami śniegu i zagrożeniem lawinowym trzeciego stopnia, od wtorku do odwołania zamknięta dla turystów jest droga do Morskiego Oka.

"Na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamykamy drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od wtorku, 31 marca, do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Tatry. TPN zamyka trasę na Morskie Oko

Służby TPN apelują do turystów o rozwagę i rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, obecnie szlaki są nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur znacząco ogranicza widzialność.

Jak przekazały służby TPN, nawet doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz odpowiedni sprzęt zimowy - jak raki, czekan i lawinowe ABC wraz z umiejętnością jego użycia - mogą okazać się niewystarczające.

TPN zamknął trasę na Morskie Oko

Tatrzański Park Narodowy oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apelują o śledzenie bieżących komunikatów i dostosowanie planów turystycznych do warunków pogodowych.

Intensywne opady śniegu spowodowały także utrudnienia komunikacyjne na Podhalu. Na drodze wojewódzkiej nr 969 na wysokości Maniów powalone drzewo zablokowało przejazd, powodując korki. Problemy mieli również kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trudności sprawiały strome podjazdy. W miejscowości Leszczyny pługopiaskarka wpadła do rowu.

W tatrach ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda ma poprawić się w weekend

Przypomnijmy, że w Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła około 40 cm. Na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 176 cm. Na podhalańskich drogach pracują pługopiaskarki, a mieszkańcy usuwają śnieg ze swoich posesji.

Z prognoz IMGW wynika, że we wtorek prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz opady śniegu, które poniżej 700 m n.p.m. będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby, a okresami umiarkowany. W wyższych partiach gór przyrost pokrywy śnieżnej spodziewany jest na poziomie od 5 do 12 cm.

W południowej Małopolsce oraz na południowo wschodnim Śląsku IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu

Ponadto ze względu na sytuację w Tatrach ogłoszono trzeci, znaczny, stopień zagrożenia lawinowego. Alert obowiązywać będzie co najmniej do godzin wieczornych we wtorek. TOPR podkreśla, że przez słabo związaną pokrywę śnieżną "wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym".

Według prognoz meteorologów opady śniegu powinny ustać w sobotę, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wyraźne ocieplenie i wiosenną, słoneczną aurę.

