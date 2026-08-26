W skrócie Sąd zwolnił do domu 16-latka podejrzewanego o udział w pobiciu na osiedlu Willowym w Krakowie, mimo zebranych dowodów i wskazań świadka.

Jakub L., zatrzymany przez policję w poniedziałek, został rozpoznany przez świadka; sąd rodzinny nie zastosował wobec niego żadnych środków.

36-letni Jakub C., lider kibiców Hutnika Kraków, zmarł po ataku grupy pięciu mężczyzn z użyciem maczet i gazu, a podejrzani to członkowie Młodej Ferajny związanej z Wisłą Kraków.

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16-letni Jakub L. został zatrzymany w poniedziałek. Jest on pierwszym zatrzymanym w sprawie pobicia, do którego doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na os. Willowym w Krakowie. Poszkodowany zmarł po zdarzeniu w drodze do szpitala. W środę został on doprowadzony do krakowskiego sądu rodzinnego.

Jak dowiadywała się nieoficjalnie reporterka Polsat News Dominika Orzeł, w ocenie policji zebrany materiał dowodowy nie pozostawia złudzeń, że 16-latek brał udział w zdarzeniu. Z kolei Wirtualna Polska wskazywała, że Jakuba L. miał m.in. rozpoznać jeden ze świadków zdarzenia.

Śmiertelne pobicie w Krakowie. Nieoficjalnie: Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego

Środowe posiedzenie sądu było niejawne i trwało siedem minut. Przed jego rozpoczęciem, z sali wyproszeni zostali również policjanci - ustaliła nieoficjalnie reporterka Polsat News. Pierwotnie w mediach pojawiały się informacje, sąd nie zdecydował o zastosowaniu wobec nastolatka żadnych środków przewidzianych przez prawo, takich jak wysłanie do schroniska dla nieletnich lub nadzoru. Zamiast tego Jakub L. miał zostać wypuszczony.

Jak jednak dowiedziała się Dominika Orzeł, sąd miał wszcząć w sprawie postępowanie dotyczące demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego i uznać, że są podstawy do badania udziału nastolatka w zdarzeniu.

Jednocześnie sąd nie zdecydował się na zastosowanie żadnych nowych środków wychowawczych wobec Jakuba L., ponieważ jest on już wychowankiem ośrodka wychowawczego, a obecnie przebywał na przepustce. Dlatego też później sąd, który nadzoruje pobyt nastolatka w ośrodku zamkniętym, nakazał mu natychmiastowy powrót z przepustki.

Kraków. Zabójstwo na Osiedlu Willowym. To porachunki pseudokibiców

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Grupa pięciu mężczyzn dokonała brutalnego pobicia lidera kibiców klubu Hutnik Kraków - 36-letniego Jakuba C. ps. Yankes.

Całe zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Widać na nim jak mężczyźni atakują swoją ofiarę przy pomocy m.in. maczet czy miotaczy gazu. Przez ponad cztery minuty kopią i biją leżącego bezbronnie Jakuba C.

Nieprzytomny mężczyzna został znaleziony przez przechodnia, który wezwał służby. Mężczyzna zmarł w karetce pogotowia.

Według policji głównymi podejrzanymi w sprawie są członkowie tzw. Młodej Ferajny, czyli bojówki związanej z Wisłą Kraków.



