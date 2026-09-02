W skrócie Aleksandra Owca z Partii Razem podczas debaty postawiła biały stołek obok Moniki Piątkowskiej, wskazując na "epidemię kolesiostwa" w krakowskim magistracie.

W trakcie dyskusji Owca pytała Piątkowską o stanowisko wobec zatrudniania partyjnych działaczy w miejskich instytucjach oraz o ewentualne zwolnienia takich osób.

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa ogłoszono przedterminowe wybory włodarza miasta, które zaplanowano 27 września.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W debacie "Super Expressu" z kandydatami na prezydenta Krakowa doszło do spięcia między radną Aleksandrą Owcą, przedstawicielką Partii Razem, a senator Moniką Piątkowską z komitetu Ponad Podziałami, popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Jednym z powodów odwołania prezydenta, przeprowadzenia referendum była epidemia kolesiostwa. Radni pracujący w kilku województwach, partyjni działacze w spółkach. Gdyby została pani prezydentką, czy zwolni pani partyjnych działaczy, którzy za siedzenie na kanapie pobierają publiczne pensje, czy będzie pani kontynuować epidemię kolesiostwa? - pytała Owca swoją rywalkę.

Wybory w Krakowie. Debata kandydatów na prezydenta. Doszło do spięcia

Piątkowska w reakcji nazwała całą sprawę "dętą aferą". - Chcę pracować ze specjalistami, fachowcami, ekspertami, zarówno ze świata nauki, biznesu, ale również z pracownikami krakowskiego magistratu, spółek miejskich, którzy przez lata pracowali dla naszego miasta - stwierdziła senator.

- Oczywiście dokonam przeglądu. Jeśli będą takie osoby, o których pani radna wspomniała - niezależnie czy mają legitymację partyjną - które nie pracują i siedzą na kanapie, to takie osoby na pewno ze mną pracować nie będą. Oczekują rzetelności, profesjonalności, pracowitości. Efekty pracy muszą być i zapewniam, że będą - deklarowała Piątkowska.

Kandydatka na prezydenta Krakowa wręczyła rywalce stołek. "Musi się skończyć"

Owca określiła słowa Piątkowskiej jako "niesamowitą bajkę".

- Szef pani sztabu jest radnym miasta i równocześnie ma stołki w dwóch różnych województwach. Radni Koalicji Obywatelskiej zajęli miejsca w Kopalni Soli, radna Nowej Lewicy w spółkach wojewódzkich. Mamy epidemię, a pani nie odpowiedziała, czy tacy ludzie jak pani szef sztabu zachowują się etycznie i czy jest dla nich miejsce w pani towarzystwie - kontrowała kandydatka Partii Razem.

- W tych wyborach wybierzemy, czy będziemy kontynuować taką politykę czy zmianę - dodała Owca.

Po tych słowach zapowiedziała, że ma "mały symboliczny prezent" dla Piątkowskiej. - Polityka stołków musi się skończyć, pani senator - mówiła Owca, stawiając obok kandydatki biały stołek.

- Mała uwaga. Widzieliśmy wszyscy, że pani radna wchodziła z gadżetem. Uczciwe zasady powinny być takie, że albo wchodzą wszyscy, albo nikt - zarzuciła Piątkowska. - Mam nadzieję, że ktoś zechce ten stołeczek zabrać - dodała.

Owca po zwróceniu uwagi przez prowadzącego debatę, podkreśliła, że "nie jest to ruch poniżej pasa". - Albo mówimy prawdę, albo kręcimy - stwierdziła krakowska radna.

Walka o Kraków. Odwołanie Miszalskiego i przedterminowe wybory

W maju w referendum ze stanowiska prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Wcześniej włodarzem stolicy Małopolski przez 20 lat był Jacek Majchrowski.

Po odwołaniu Miszalskiego funkcję prezydenta miasta - do czasu wyboru nowego prezydenta - pełni dotychczasowy zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in.: Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Łukasz Wantuch (były radny Krakowa) oraz Marianna Schreiber.



