Prezydent Krakowa zabrał głos na platformie X.

"Szanowni Państwo, służby potwierdziły co najmniej 5 ofiar śmiertelnych dzisiejszego ataku w centrum Krakowa. W magistracie działa sztab kryzysowy. Trwają działania służb. Proszę o spokój i odpowiedzialność. Nasze myśli są przy bliskich ofiar" - czytamy we wpisie Łukasza Gibały.

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W kolejnym wpisie prezydent Krakowa poinformował o ogłoszeniu żałoby w mieście.

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Kraków. Strzelanina na Rynku Głównym

W sobotę około godz. 15 na krakowskim Rynku Głównym doszło do strzelaniny. Napastnik został ujęty przez policję.

"Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala" - czytamy. Jak ustalił dziennikarz Interii Dawid Serafin, powołując się na relacje przekazane mu przez policję, napastnik poruszał się czarnym Subaru.

Wśród rannych są funkcjonariusze policji. Po godzinie 18 Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, przekazał na antenie Polsat News, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do sześciu.

- W tym momencie trwa koordynacja pracy służb na miejscu, w okolicach rynku, który jest częściowo zamknięty. Trwają czynności ze świadkami tego zdarzenia - mówił na antenie Polsat News.

Podinsp. Katarzyna Cisło przekazała na konferencji prasowej, że prawdopodobnie sprawca strzelał do przypadkowych osób. - To był szaleńczy rajd po rynku - dodała.



