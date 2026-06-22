W skrócie Duże opady deszczu spowodowały, że na południu Polski, w miejscowości Biały Dunajec, ulice i domy zostały zalane wodą sięgającą 30-40 centymetrów.

Straż Pożarna musiała użyć ciężkiego sprzętu do wypompowywania wody z posesji, a na podwórkach domów pojawiły się znaczne ilości błota, konarów i kamieni.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla wybranych powiatów południowej Małopolski, ostrzegając przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami.

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Trudna sytuacja pogodowa panuje w szczególności na południu Polski. W Białym Dunajcu na Podhalu po przejściu ulewy, która trwała zaledwie 10-15 minut doszło do zalania ulic i domów. W wielu miejscach woda sięgała 30-40 centymetrów.

Musiała interweniować Straż Pożarna z ciężkim sprzętem, która wypompowuje wodę z zalanych posesji. Na podwórkach wielu domów woda spływająca z pobliskich gór naniosła masy błota, konarów i kamieni. Utrudnienia panują również na DK 47, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy.

- W tej chwili trwają działania polegające na oczyszczaniu ulic, udrażnianiu dróg do posesji, wypompowaniu wody i usuwaniu tego, co woda naniosła z posesji i piwnic - poinformował PAP zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem bryg. Krzysztof Leja.

Do niebezpiecznego incydentu doszło także wysoko w górach. Grupa turystów zignorowała ostrzeżenia pogodowe i wybrała się na Rysy. Ulewny deszcz sprawił jednak, że szlak zmienił się w rwący potok. Turystom mimo to udało się bezpiecznie zejść ze szczytu bez pomocy ratowników TOPR.

Ulewy w Polsce. RCB wydało alert

W związku z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców południowych rejonów Małopolski. Ostrzeżenie dotyczy powiatów: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Nowego Sącza.

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"Uwaga! Dziś (22.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - brzmi ostrzeżenie wydane przez RCB.

To kolejny dzień niebezpiecznych zjawisk pogodowych nad Polską. W samą niedzielę w całym kraju strażacy musieli interweniować ponad 1,5 tys. razy po przejściu nawałnic. Konieczne było wypompowywanie wody z zalanych piwnic czy usuwanie połamanych drzew.





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