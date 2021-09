Zakopane. Psa zostawiła w aucie. Sama poszła do Morskiego Oka

Zgłoszenie o zamkniętym w samochodzie psie dotarło do dyżurnego oficera zakopiańskiej komendy w poniedziałek po południu. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z komisariatu w Bukowinie Tatrzańskiej.

Na parkingu na polanie Palenica Białczańska przy drodze do Morskiego Oka znaleźli stojący w nasłonecznionym miejscu samochód marki Skoda. W środku zamknięty był skomlący pies.



Mundurowi próbowali znaleźć właściciela samochodu, jednak w pobliżu nie było nikogo, kto wiedziałby cokolwiek o jego aktualnym miejscu pobytu.



Dlatego policjanci spróbowali dostać się do auta. Udało im się otworzyć pojazd bez powodowania uszkodzeń. Wydostali psa i zaopiekowali się nim.



Po jakimś czasie do samochodu podeszła właścicielka samochodu. Tłumaczyła, że poszła na szlak do Morskiego Oka i nie zdawała sobie sprawy, że może narazić swojego psa na niebezpieczeństwo.



Policjanci sporządzili notatkę z przebiegu interwencji i powiadomili o zdarzeniu zakopiańską prokuraturę.



Za znęcanie się nad zwierzęciem może grozić kara do 3 lat więzienia.